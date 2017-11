Verkaufsoffener Sonntag Forchheim

Auf den Winter und auch auf Weihnachten kann man sich ja bekanntlich nie früh genug vorbereiten. Eine vortreffliche Möglichkeit dazu bietet der am 6. November in Forchheim stattfindende verkaufsoffene Sonntag. Bereits ab 10 Uhr werden die Forchheimer Einzelhändler ihre Pforten für Interessenten und Bummler öffnen. Es bleibt genügend Zeit, sich ausgiebig umzusehen, denn der verkaufsoffene Sonntag schließt erst um 18 Uhr.



Beliebter Lagerverkauf

Eine empfehlenswerte Anlaufstelle ist Toni-Fashion, denn: Das Toni-Markenoutlet startet zum verkaufsoffenen Sonntag wieder den allseits bekannten Lagerverkauf. Auf der Sonderfläche sind mehr als 4000 ermäßigte Artikel für Damen und Herren zu finden, auf die Kunden zusätzlich zum Outlet-Preis 50 Prozent Rabatt erhalten. Jede Menge Chancen auf Schnäppchen. Vorbeischauen lohnt sich! Insbesondere wird eine abwechslungsreiche Auswahl an Damenhosen der Passform-Spezialisten Toni und Rosner angeboten.

Farblich abgestimmte Oberteile machen das Outfit komplett. Auch Herren werden im Toni Markenoutlet auf Ihre Kosten kommen. Modische Shirts von Hajo und Herrenhemden von Wappen werden begeistern und stehen zur Anprobe bereit. Sollten Sie sich noch nicht entscheiden können, berät Sie das fachkompetente Team gerne in Sachen Mode.

Mit einem Besuch bis zum 12. November im Toni Markenoutlet können Kunden nur profitieren.



Riesige Auswahl zu Top-Preisen

Wer allerdings auf der Suche nach einer neuen Jeans ist, der sollte unbedingt im Jeansfachmarkt H&H in der Boschstraße 6 vorbeischauen. Dort findet man eine riesige Auswahl an Markenjeans zu Top-Preisen, unter anderem auch die Kai-Jeans, die hauseigene Jeans-Marke. Natürlich darf auch der Klassiker - die Levis Jeans 501 - nicht fehlen. Seit einiger Zeit hat das Jeans-Fachgeschäft auch Überlängen im Angebot. Herren finden Hosen bis zum Längenmaß 40 Inches und Frauen bis 36 Inches.

Ein Inch entspricht dabei 2,54 Zentimeter. Sollte eine Jeans dennoch zu lang sein - kein Problem. Dort gekaufte Hosen können im Fachgeschäft kostenlos gekürzt werden. Und auch abseits der Jeans gibt es für Sie und Ihn ein durchaus beachtenswertes Sortiment. Vorbeischauen lohnt sich.



Traditionsunternehmen

Die Firma Prechtel in der Daimlerstraße 12 gehört zu den Urgesteinen der Traditionsunternehmen in Forchheim. Egal ob Werkzeuge oder Maschinen, Auflagen, Öfen oder Sanitärutensilien - bei der Firma Prechtel wird man auf jeden Fall fündig. Mit bewährten Angeboten erfüllt die Firma Prechtel die besten Voraussetzungen, um sie bei Ihren Handwerksprojekten so kompetent wie möglich zu unterstützen. "Gut und schnell" soll es gehen - Das ist der Slogan und auch der Service von Prechtel.

Wer also Lust zum Bummeln und Einkaufen bei entspannter Atmosphäre mit dem besonderen Flair hat, der sollte sich den Sonntag schon einmal freihalten. Die Läden werden es Ihnen mit kompetenter Beratung und ausgewählten Sonderangeboten vergüten. Andreas Hofbauer