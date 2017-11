Verkaufsoffener Sonntag Forchheim

Am Sonntag, 6. März, lädt die Forchheimer Geschäftswelt zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein. Von 13 bis 17 Uhr öffnen die Forchheim Einzelhändler ihre Läden, von 10 bis 17 Uhr findet der beliebte Forchheimer Jahrmarkt statt.

Bei diesem verkaufsoffenen Sonntag gibt es wieder einiges zu erleben. Optik Brandner in der Apothekenstraße 8 lädt zum Aktionstag unter dem Motto "Wenn die Brille nicht mehr ausreicht..." ein. Bei Yvonne Brandner und ihrem Team sind Sie in besten Händen. Endlich wieder lesen können mit den anwenderfreundlichen Spezial-Sehhilfen von Schweizer - das ist ein echter Gewinn! Optik Brandner ist zertifizierter Schweizer LowVision-Partner und ermöglicht seinen Kunden selbst bei stark eingeschränktem Sehvermögen mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit. Testen Sie die Spezial-Sehhilfen für vergrößertes Lesen und besseres Kontrastsehen. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages wird im Optikerfachgeschäft Annette Batz, Rehabilitationslehrerin für Blinde und Sehbehinderte, praktische Tipps geben. Auch wer in Sachen Brillenmode immer am Puls der Zeit sein möchte, ist bei Optik Brandner genau richtig. Hier finden Sie immer die neueste Brillenmode. Derzeit im Trend liegen beispielsweise Brillenfassungen aus Holz, hergestellt in Haßfurt.



Riesige Auswahl

Aber nicht nur die Forchheimer Innenstadt, sondern auch außerhalb sind am Sonntag die Türen geöffnet. Wer auf der Suche nach einer neuen Jeans ist, der sollte unbedingt im Jeansfachmarkt H&H in der Boschstraße 6 vorbeifahren. Dort findet man eine riesige Auswahl an Markenjeans zu Top-Preisen, unter anderem auch die Kai-Jeans, das hauseigene erfolgreiche Jeans-Label. Natürlich darf der Klassiker - die Levis Jeans 501 - mit einem Sonderrabatt von 20 Prozent nicht fehlen. Seit einiger Zeit hat das Jeans-Fachgeschäft auch Überlängen im Angebot. Herren finden Hosen bis Längenmaß 40 Inch und Frauen bis 36 Inch. Aber auch sonst gibt es für Sie und Ihn ein breites Sortiment an aktueller Frühlingsmode. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, das Team des H&H-Modefachmarktes in der Boschstraße 6 freut sich über Ihren Besuch. Sollte eine Jeans zu lang sein - kein Problem: Dort gekaufte Hosen können im Fachgeschäft kostenlos gekürzt werden.

Frühlingshafte, sanfte Neutraltöne und Pastelle stimmen auch im TONI Marken-Outlet, Konrad-Ott-Straße 1, auf die wärmere Jahreszeit ein. Sie erwartet unter anderem eine kombinationsfreudige Auswahl an TONI Strick, Shirts und Blusen. Ihn bringen Hosen von Atelier Gardeur, Pullis und Polos von HAJO sowie Shirts von Redfield in Frühlingsstimmung. Zum ausgiebigen Einkaufstag lädt das Team des TONI Marken-Outlets seine Kunden zu einem Gläschen Sekt ein. Außerdem erhalten die ersten 25 Kunden einen Einkaufsgutschein über zehn Euro geschenkt.



Dem Alltag entfliehen

Sie lieben es zu verreisen, tolle Reiseziele zu erleben und nette Menschen kennen zu lernen? Dann sind sie bei Sauer Bustouristik in besten Händen. Seit vielen Jahren bietet Sauer Bustouristik in der Konradstraße 21 organisierte Gruppenreisen oder auch Individualreisen an. Wer über die Osterfeiertage vom 25. bis 30. März gerne Lourdes oder vom 26. bis 29. Mai den Gardasee besuchen möchte, der sollte auf der Homepage www.sauer-bustouristik.de vorbeischauen. Dort findet man auch das komplette Reiseprogramm des Reiseveranstalters. Warum also nicht mal dem Alltag entfliehen, traumhafte Reiseziele erleben und nette Menschen kennen lernen? Kontaktieren Sie das Team von Sauer Bustouristik; hier werden Sie gerne beraten. Im Angebot sind sowohl Tages- als auch Mehrtagesfahrten, ideal auch als Geschenk.

Unter dem Motto "Werkzeuge, Maschinen, Schließanlagen, Beschläge und mehr" lässt die Firma Prechtel GmbH in der Daimlerstraße 12 nicht nur das Herz des Hobbyhandwerkers höherschlagen, sondern ist auch kompetenter Partner von vielen regionalen Handwerks- und Industriebetrieben. Wer also auch der Suche nach dem richtigen Heimwerkerbedarf ist, ist bei der Firma Prechtel genau richtig. Besuchen Sie den großflächigen Fachmarkt im Forchheimer Süden.



Besser mit dem Bus

Wer am Sonntag stressfrei und entspannt einkaufen gehen möchte ohne lästige Parkplatzsuche, der sollte das Angebot des ÖPNV des Landkreises Forchheim in Anspruch nehmen und das Auto in der Garage stehen lassen. Fahrplaninformationen gibt"s auf der Homepage des Landkreises Forchheim unter dem Punkt ÖPNV. Klaus Hummel, zuständig am Landratsamt Forchheim für den ÖPNV, empfiehlt: "Auto stehen lassen und auf den Bus umsteigen". Alexander Hitschfel