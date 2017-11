Verkaufsoffener Sonntag Bad Staffelstein

So bunt wie derzeit das Herbstlaub ist auch das Angebot am verkaufsoffenen Sonntag in Bad Staffelstein.

Zudem hat die Veranstaltung den Besuchern einiges zu bieten. Da sind zum einen die geöffneten Geschäfte, die zum ungezwungenen Shoppingvergnügen einladen. Dann bieten die Stände der Markthändler rund ums Rathaus eine weitere Möglichkeit, sich mit Waren des täglichen Bedarfs einzudecken. Schließlich darf sich der Besucher auch auf den traditionellen Streuobstmarkt des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten freuen.

In der Nacht zum Sonntag (30. Oktober) löst die Winterzeit die Sommerzeit ab. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Damit können Langschläfer eine Stunde länger im Bett bleiben. Oder die gewonnene Stunde zum entspannten Einkaufsbummel in Bad Staffelstein nutzen.



"...mit uns können Sie rechnen"

Die Innenstadt von Bad Staffelstein ist nicht nur sehenswert, sondern bietet auch optimale Einkaufsmöglichkeiten. Beispielsweise in der Bahnhofstraße mit ihren historischen Häuserzeilen und ihren interessanten Geschäften und Auslagen.

Auch in den Seitenstraßen findet der Kunde eine Reihe attraktiver Einkaufsmöglichkeiten. Schließlich wirbt die Adam-Riese-Werbegemeinschaft mit dem Versprechen: "... mit uns können Sie rechnen". Für dieses Serviceversprechen stehen auch die zahlreichen Mitglieder der Werbegemeinschaft. Zudem können die meist inhabergeführten Geschäfte des Bad Staffelsteiner Einzelhandels mit kompetenter und sympathischer Beratung punkten. Auch sollte bedacht werden, dass Weihnachten immer näher rückt.

Noch gibt es in den Geschäften alles, was das Herz begehrt. Da dürfte es zu keinen Verlegenheitskäufen kommen. Zudem bietet der Einzelhandel den Vorteil, dass alle Waren in Augenschein genommen werden können. Bei Unklarheiten helfen kompetente und gut geschulte Verkäufer weiter - die große und nicht zu unterschätzende Stärke des heimischen Einzelhandels.

Rund um das historische Rathaus und in der Bahnhofstraße sind die Stände der Markthändler zu finden. Viele von ihnen kommen schon seit Jahrzehnten zu den Marktsonntagen in die Badstadt.

Die Angebotspalette reicht von Gewürzen über Haushalts- und Geschenkartikel bis hin zu warmer Kleidung und Schuhe. Die Gärtner werden unterschiedlich gestaltete Gestecke anbieten, schließlich ist Allerheiligen nicht mehr fern.



Rund ein Dutzend Anbieter

Der Herbst hat viele Reize. Die Tage werden kürzer, die Sonne durchdringt die Nebeldecke und Mutter Natur hat den Erntetisch reich gedeckt.

Wie reich, das wird am Sonntag einmal mehr der Streuobstmarkt zeigen, der ab 9.30 Uhr rund ums Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Lichtenfelser Straße und in der Bärengasse stattfindet. Rund ein Dutzend Anbieter aus der Region präsentieren ihre Produkte.

Im Angebot sind neben Äpfeln, Birnen, Nüssen, Kartoffeln und Kürbissen auch die ein oder andere Gemüsesorte sowie Honig. Einige der Direktvermarkter bieten das heimische Obstangebot auch in verarbeiteter Form an, beispielsweise als Marmeladen, Gelees, Säfte und Spirituosen. Sicher ist: Bei dem breiten Angebot ist für jeden Geschmack etwas dabei. Damit die Auswahl nicht allzu schwer fällt, bieten einige auch Kostproben an.



Apfel-Ausstellung

Auch ein Besuch des schön renovierten Landwirtschaftsamt - seit Sommer "Grünes Zentrum" - lohnt sich auf jeden Fall.

Im Erdgeschoss wird Pomologe Ewald Truckenbrodt aus Untersiemau nicht nur seine Apfel-Ausstellung präsentieren, sondern allen Ratsuchenden beim Bestimmen ihrer Früchte helfen. Allzu oft ist der Sortenname des Obstbaumes nicht mehr bekannt, den vielleicht noch der Großvater gepflanzt hat.

Truckenbrodt konnte schon manchem Obstbaumbesitzer mit seinem umfangreichen Wissen helfen.



Bewusste Ernährung

Das Thema des Amtes lautet "Genussvoll genießen in der Lebensmitte". Dazu präsentieren die Schülerinnen der Teilzeitschule Hauswirtschaft von 11 bis 16 Uhr anhand von themenspezifischen Genuss- und Bewegungsinseln, wie eine bewusste Ernährung mit gesunden Lebensmitteln und tägliche Bewegungseinheiten im Alltag umsetzbar sind.

Die Teilnehmer erleben beispielsweise an der Genussinsel zum Thema Brot die Geschmacksunterschiede verschiedener Brotsorten. Bei den pflanzlichen Ölen geht es darum, die Geschmacksnoten verschiedener Öle sensorisch zu testen und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Küche kennenzulernen.

Beim "Gewürzmemory" geht es um die Vielfalt von Kräutern und Gewürzen. Schließlich können die Besucher auch die neu im "Grünen Zentrum" untergebrachten "Tochterunternehmen" des Bauernverbands kennenlernen.

Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht. Im Innenhof des Amtes ist das Spielmobil des Landkreises von 10 bis 15 Uhr mit seinen vielfältigen Aktivitäten vor Ort. Auch das große "4-Gewinnt" ist ebenfalls im Einsatz.



Zahlreiche Spezialitäten

Für das leibliche Wohl ihrer Gäste haben die heimische Gastronomie und die Cafés einiges zu bieten, denn in Bad Staffelstein gibt es mehr als nur eine Möglichkeit zum Einkehren.

Zudem ist Oberfranken als Genussregion bekannt mit seinen zahlreichen Spezialitäten, wie sie nur hier zu finden sind. Von süffigen Bierspezialitäten bis hin zu leckeren Braten, der Wurstvielfalt und den guten Backwaren bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Und wenn das Wetter mitspielt, gibt es vielleicht einen sonnigen Herbsttag.

Darüber hinaus verfügt Bad Staffelstein auch über eine Reihe von Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Damit steht einem entspannten Einkaufsbummel nichts mehr im Weg. Die Einzelhändler freuen sich auf ihre Gäste aus nah und fern. gst