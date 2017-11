Verkaufsoffener Sonntag Bad Staffelstein

Es wird Herbst am Obermain. Pünktlich zu den ersten bunten Blättern lädt Bad Staffelstein zum verkaufsoffenen Marktsonntag ein. Die beste Gelegenheit, um den Sonntagsausflug mit einem Einkaufsbummel in der Adam-Riese-Stadt zu verbinden.

Die Innenstadt von Bad Staffelstein ist nicht nur sehenswert, sondern bietet auch optimale Einkaufsmöglichkeiten - beispielsweise die Bahnhofstraße mit ihren historischen Häuserzeilen und ihren interessanten Geschäften und Auslagen. Auch in den Seitenstraßen findet der Kunde eine Reihe attraktiver Einkaufsmöglichkeiten. Zum verkaufsoffenen Sonntag laden die Adam-Riese-Werbegemeinschaft und ihre Mitgliedsunternehmen ein. "Mit uns können Sie rechnen" lautet der Slogan der Werbegemeinschaft unter ihrem Vorsitzenden Theodor Wittmann.



Stets gute Qualität

Für den Kunden bedeutet dies, dass er, egal wo er einkauft, immer gute Qualität und kompetente Beratung erhält.

Am Sonntag präsentieren sich von den Modehäusern über die Schuh- und Schmuckgeschäfte bis hin zu den Küchenanbietern alle mit einem breitgefächerten Angebot und Service, den in dieser Form nur der heimische Einzelhandel bieten kann. Zahlreiche Gastronomiebetriebe und nette Cafés runden das breite Angebot in der Bad Staffelsteiner Innenstadt ab. Und das Schönste ist, dass sich die meisten Geschäfte ganz bequem zu Fuß erreichen lassen. Schon allein die verkehrsberuhigte Bahnhofstraße hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Shoppingmeile gemausert.



Herbst- und Wintertrends

Jetzt im Herbst bietet sich die richtige Gelegenheit, um sich über die neuesten modischen Herbst- und Wintertrends zu informieren. Aber auch ans richtige Schuhwerk will gedacht sein. Dabei will nicht nur der Kleiderschrank für die kommende Jahreszeit gut gerüstet sein, auch die eigenen vier Wände wollen entsprechend vorbereitet sein. Denn der Herbst ist die Zeit, um es sich mit einem guten Buch vor dem Kachelofen oder dem Kaminofen gemütlich zu machen.

In den Baumärkten stehen Laubrechen, Erntekörbe und Astscheren bereit, aber auch Schneeschieber und Vogelfutter sind schon in den Regalen zu finden.

Rund ums historische Rathaus und in der Bahnhofstraße sind die Stände der Fieranten zu finden. Auch diesmal hat wieder eine ganze Reihe von Anbietern ihr Kommen zugesagt und verspricht ein breitgefächertes Angebot an Waren und Neuheiten. Viele von ihnen kommen schon seit Jahrzehnten zu den Marktsonntagen in die Badstadt.



Jetzt ist Gartenzeit

Jetzt im Herbst bieten vor allem die Gärtner alles, was das Herz des Blumenliebhabers erfreut. Herbstzeit ist Gartenzeit.

Die beste Gelegenheit, um all die Frühlingsblüher in die Erde zu bringen, damit im nächsten Frühjahr Krokusse, Tulpen, Osterglocken und Co. das Herz erfreuen. Neben Haushalts- und Geschenkartikel bieten die Fieranten auch Kleidung, Schuhe und Gewürze an. Das geschäftige Treiben rund um den Marktplatz startet um 10 Uhr.

Bad Staffelstein hat an diesem Sonntag noch einiges mehr zu bieten. Auf der Seebühne im Kurpark gibt der Musikverein Burgkunstadt um 10.30 Uhr ein gut einstündiges Konzert.

In der Peter J. Moll-Halle findet ab 10 Uhr der mittlerweile 17. Baby + Kinder Second-Hand-Basar des Basar-Teams Schicki-Micki statt.



Orgelkonzert

Einen etwas anderen Gottesdienst können die Besucher der Evangelischen Dreieinigkeitskirche am Georg-Herpich-Platz ab 18 Uhr erleben. Es erwarten sie vielschichtige Impressionen in Musik, Wort und Bild. Ein geistliches Orgelkonzert mit Christian Bischof, München, beginnt um 17 Uhr in der Banzer Stiftskirche. Von der Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein kommt eine Einladung zum Innehalten. Der Abendsegen findet um 19 Uhr in der Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg statt. Eine gute Möglichkeit, um danach wieder gelassen und gestärkt in den Alltag zu starten. Auch für das leibliche Wohl hat die heimische Gastronomie einiges zu bieten. In Bad Staffelstein gibt es weit mehr als nur eine Möglichkeit zum Einkehren.



Saisonale Speisen

Ein Blick auf die Speisekarte gibt Auskunft über das, was jetzt gerade Saison hat. Fränkische Schmankerln sind da genauso zu finden wie internationale Spezialitäten und herbstliche Leckerbissen. Dazu schmeckt am besten ein heimisches Bier oder ein guter Schoppen Wein.



Parkplätze vorhanden

Für die Besucher von außerhalb steht eine Reihe von Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Damit steht einem entspannten Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag in Bad Staffelstein nichts mehr im Wege. gst