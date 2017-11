Verkaufsoffene Sonntage im Mai

Am Sonntag ist das Shoppen entspannter und etwas gemütlicher als unter der Woche. Im Frühjahr gibt es überall in Franken Termine für verkaufsoffene Sonntage, Märkte und Feste.

Also, packen Sie die Sonnenbrille aus und gehen Sie mit Ihren Lieben ganz entspannt sonntags einkaufen, anstatt unter der Woche zwischen Arbeit und Haushalt in die Läden zu hetzen!



Mittelaltermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Kulmbach 07. und 08. Mai 2016

Marktöffnungszeiten: Samstag 10:00 bis 22.30 Uhr, Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt ab 4€

Geschäftszeiten: Sonntag 13:00 bis 18:00 Uhr



Walburgismarkt und verkaufsoffener Sonntag in Waldsassen 08. Mai 2016

Der Markt öffnet von 08:00 bis 17:00 Uhr, die Geschäfte haben ab 13:00 Uhr geöffnet.



Walburgimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Neustadt a.d. Aisch 08. Mai 2016

Die Geschäfte öffnen von 12:30 bis 17:30 Uhr, der Markt findet schon früher statt.



Maimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Marktheidenfeld 08. Mai 2016

Der Maimarkt öffnet seine Pforten zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, die Geschäfte haben von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.



Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag in Schnaittach 08. Mai 2016

Geschäftszeiten: 13:00 bis 18:00 Uhr



Nailaer Frühling: Erlebnismarkt und verkaufsoffener Sonntag 08. Mai 2016

Marktbeginn ab 11:00 Uhr, Geschäftszeiten zwischen 12:00 und 17:00 Uhr



Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Großwallstadt 08. Mai 2016

Öffnungszeiten zwischen 13:00 und 18:00 Uhr



Verkaufsoffener Sonntag Nürnberg Südstadt Anlässlich des Maifestes auf dem Aufseßplatz

08. Mai 2016

Öffnungszeiten der Läden von 13:00 bis 18:00 Uhr



Altstadtfest und verkaufsoffener Sonntag in Herzogenaurach 27. bis 29. Mai 2016

Öffnungszeiten: Freitag ab 18:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr

Geschäftszeiten: Sonntag 13:00 bis 18:00 Uhr