Verkaufsoffen in Michelau am 3. Oktober

Einen wahren Besucheransturm erwartet die Korbmachergemeinde am Feiertag 3. Oktober, dem "Tag der Deut-schen Einheit". "Michelau kracht/macht auf" lautet das Motto der Werbegemeinschaft "Michelauer Einkaufskorb". Hinzu kommt eine Sonderaktion in der Bahnhofstraße. Auf dem Rießnergelände laden der Internetversender "Tajalo" und "Licno" zu einem Lagerverkauf ein, bei dem sich der Einkauf sicher lohnt.

Eine weitere Neuerung haben sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft einfallen lassen. Zum ersten Mal gibt es einen "Marktpass". Dessen Einführung erinnert an den beliebten Treuepass. Der Marktpass kann aber nur an den Markttagen abgestempelt werden. Wenn also ein Kunde an einem der beiden Markttage einen Kauf in einem Fachgeschäft tätigt, bekommt er einen Stempel in den Marktpass. Wenn der Pass "vollgestempelt" ist, nimmt dieser an einer zusätzlichen Verlosung nach der Gewinnspielziehung am Markttag teil.



Gutscheine für Gaststätten

Für jeden Einkauf im Wert von fünf Euro erhält man bereits einen Stempel im Marktpass, der insgesamt über fünf Felder verfügt. Kauft also ein Kunde in einem Geschäft einen Artikel im Wert von fünfzig Euro, so nimmt er bereits mit zwei gültigen Marktpässen an der Zusatzverlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, die in einer der Michelauer Gaststätten eingelöst werden können.

Am Markttag hat sich das Gesicht der Korbmachergemeinde völlig verändert. Der Ortskern rund um die Johanneskirche ist für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt, so dass auch Familien mit Kindern gefahrlos bummeln und einkaufen können. Parkplätze gibt es zur Genüge auf dem direkt benachbarten Angergelände.



Internationale Spezialitäten

Ungestört genießen kann man den Aufenthalt auf der Schlemmermeile, wo die Michelauer Gastronomie mit ihren Spezialitäten aufwartet. Das Angebot, das sich nicht nur auf die Schlemmermeile beschränkt, ist international. Die fränkische Küche kann man beim Gasthof "Goldene Krone" genießen, auf fränkische Gerichte setzt auch der Gasthof "Zum Hirschen" in Schwürbitz, denn auch in diesem Gemeindeteil gibt es Mitgliedsgeschäfte. Für die gute italienische Küche ist das Restaurant "Misurina" bekannt und wer's gern griechisch mag, der ist im "Fischkorb" bestens aufgehoben.

Der Besuch in Michelau lohnt sich sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Die Kids können kostenlos die große und die kleine Hüpfburg (für Kleinkinder) des Hübu-Teams Neustadt benutzen. Zusätzlich dreht der Würmchenzug der Firma Döbelein seine Runden. Feuerwehr und Rotes Kreuz stellen ihre Fahrzeuge aus und sind auch mit ihren Jugendabteilungen vor Ort.



Zumbaqueen in Aktion

Mitreißend sportlich geht's zu beim Auftritt der Zumbatruppe von "Injoy", die von der Zumbaqueen Anna Nemmert angeführt wird. Den ganzen Nachmittag unterhält der Michelauer DJ Wichwahn die Besucher mit seinen Scheiben.

Lohnend ist auch der Streifzug durch die Mitgliedsgeschäfte, die man problemlos am Emblem der Werbegemeinschaft erkennt. Das Warenangebot ist universell. Es reicht von den Autohäusern der Region über Hotel- und Gaststättenbetriebe, Bekleidungshäuser, Bäckereien bis hin zu Buchhandlungen, Gärtnereien, Modegeschäften, Haus-haltswaren und vielen anderen Einkaufsstationen. Die werben mit Sonderpreisen, speziellen Angeboten, Neuheiten und Schnäppchen um die Gunst der Kunden.



Präsentation von Autohäusern

Direkt vor Ort befinden sich auch viele der regionalen Autohäuser. So nimmt das Autohaus Kestel als Gast an der Präsentation teil und Kfz-Technik Schug hat interessante Gebraucht- und Neufahrzeuge ausgestellt.

Viele Besucher werden auch diesmal den Markttag in seiner ganzen Länge auskosten, gibt es doch am Ende des Tages die beliebte Verlosung, bei der der Hauptpreis immerhin einhundert Euro (vier Einkaufsgutescheine im Wert von jeweils 25 Euro) beträgt. Hinzu kommt erstmals, wie angekündigt, die Verlosung der Gewinne für den Marktpass. Fortuna schüttet also im wahrsten Sinn des Wortes ihr Füllhorn aus.



Lagerverkauf

Auch wenn die beiden Unternehmen "Tajalo" und "Licno" in der Bahnhofstraße nicht zur Werbegemeinschaft Michelauer Einkaufskorb gehören, so stellt ihr Lagerverkauf dennoch eine wertvolle Bereicherung des Markttages dar. Beide Anbieter sehen darin einen Service für die Region, da man hier Artikel, die sonst im Internet angeboten werden, direkt einkaufen kann. "Tajalo" hat sich bei seinem Lagerverkauf auf Schuhe und Winterjacken spezialisiert. Die Preise für die angebotene Markenware liegen dabei deutlich unter dem regulären Verkaufspreis. Bei "Licno" findet man nicht nur den passenden Boden-, Decken- oder Wandbelag. Auf Wunsch sorgt das Unternehmen auch für die perfekte Verlegung - sei es im Innen- oder Außenbereich auf der Terrasse. Durch das einfache Verlegungsverfahren kann auch der handwerklich begabte Häuslebauer selbst Hand anlegen. Und wenn jemand kein passendes Fahrzeug für den Transport hat, dann liefert "Licno" die Ware auch ins Haus.

Man findet beide Unternehmen in direkter Nachbarschaft auf dem ehemaligen Rießnergelände, im Rießner Industriepark, Bahnhofstraße 21. Auch hier stehen genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. kag