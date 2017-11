Verkaufsoffen im Gewerbegebiet Gremsdorf

Am kommenden Sonntag von 13 bis 18 Uhr sind wieder Jung und Alt zum entspannten Einkaufsbummel im Gremsdorfer Gewerbepark "An der Autobahn", direkt an der B470 gelegen, eingeladen. Hier finden Sie Schuhmode, Tee, Kleidung, hochwertige Wäsche und mehr - direkt vom Hersteller. Nutzen Sie diesen verkaufsoffenen Sonntag zu einem netten Einkaufsbummel!



Tee und mehr im Greuther Teeladen

Im Greuther Teeladen werden Sie überrascht sein, welche Vielfalt die Natur bieten kann. Ein großes Sortiment an verschiedenen Tees, Heilkräutern, Kräutern und Gewürzen erwartet Sie. Lernen Sie beispielsweise den vitalisierenden Kräutertee "Energy Refresh" oder die Grünen Tees und Matchas kennen. Neben Früchte- und Schwarzen Tees gibt es auch viele besondere Teespezialitäten wie Rooibos oder ayurvedische Mischungen. Im Luther-Jahr darf natürlich der Luthertee nicht fehlen, ein gesunder Kräutertee. Ein gern gekaufter Tee ist auch der Griechische Bergtee. Er hat eine ganz eigene Geschmacksnote, stärkt die kognitiven Fähigkeiten und steht seit einigen Jahren auch im Fokus der Demenzforschung. Weiterer Tipp aus dem Teeladen: Schwangerschaft und Stillzeit sollen möglichst eine schöne Zeit sein. Eine Zeit zum Genießen. Hier finden Sie zahlreiche Produkte wie den nährenden Tee für stillende Mütter "Mütterzauber Stillen", die Sie alle gut durch die spannenden neun Monate und die Stillzeit bringen.



Gewürze gegen Arthrose

Küchen- und Grillfreunde werden die große Gewürzauswahl, die neuen Gourmet-Gewürze oder besondere Pfefferarten begeistern. Gewürze können aber noch mehr. Wussten Sie, dass eine spezielle Gewürztherapie auf die Symptome der Arthrose schmerzlindernd wirken kann? Die stets freundlichen und erfahrenen Angestellten informieren Sie gerne.

Im Greuther Teeladen werden auch verschiedene Produkte rund um eine gesunde Ernährung angeboten sowie eine Auswahl hervorragender Naturkosmetik und Pflegeprodukte. Die Liebe und die Verbundenheit zu Kräutern und zur fränkischen Heimat ist der Ursprung des Greuther Teeladens mit Sitz in Vestenbergsgreuth. Hier ist der weltweit größte Früchte- und Kräuterteeproduzent beheimatet: die Martin Bauer Group. 1930 gründete der Landwirt Martin Bauer sein "Kräuterverarbeitungswerk Martin Bauer". Das Unternehmen wuchs stetig über mehrere Generationen und wurde immer bekannter. Um den Besuchern in Vestenbergsgreuth eine Einkaufsmöglichkeit zu bieten, wurde der Greuther Teeladen in den 1980ern ins Leben gerufen.



Paradies für Teeliebhaber und Gesundheitsbewusste

Heute ist der Greuther Teeladen ein Paradies für Teeliebhaber und Gesundheitsbewusste. In vier Fabrikverkaufs-Filialen in der mittelfränkischen Heimat wird ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Sortiment an Tees, Kräutern, Heilkräutern und Gewürzen sowie vieles rund um die gesunde Ernährung, aber auch Geschenkartikel und Teezubehör angeboten.

Treten Sie ein in eine faszinierende Welt und entdecken Sie die besonderen Schätze der Natur. Der Greuther Teeladen freut sich auf Ihren Besuch am verkaufsoffenen Sonntag! Johanna Blum