Verkaufsoffen im Gewerbegebiet Gremsdorf

Der erste Advent naht mit großen Schritten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich nach Weihnachtsgeschenken umzusehen. Der Gewerbepark Gremsdorf lädt Sie am Wochenende zum vierten verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Sonntag, 20. November, ab 13 Uhr öffnen die Factory-Outlet-Läden im Gewerbegebiet - nahe der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost - ihre Pforten. Keine langen Wege und dennoch alles an einem Platz - das ist der große Vorteil im Gewerbepark Gremsdorf. Die Gelegenheit ist günstig, sich und die Seinen mit allem, was man für die dunkle und kalte Jahreszeit braucht, zu versorgen. Nicht nur mit Dingen fürs äußere Wohl, nein, auch fürs innere Wohlbefinden kann man sich am Sonntag eindecken.



Hohe Qualität

Bei der Firma SCHIESSER, der seit mehr als 140 Jahren die Kunden vertrauen - einer Marke mitten im Zeitgeschehen, die ihren Wurzeln treu bleibt und zugleich neue, zukunftsorientierte Werte schafft - findet man Tag- und Nachtwäschekollektionen für Damen, Herren, Kinder und Babys in unterschiedlichsten Materialien, Dessins und Schnittformen zu stark reduzierten Preisen. Die hohe Qualität bei Material und Verarbeitung wird weltweit von Jung und Alt geschätzt. SCHIESSER-Wäsche begleitet Menschen ein ganzes Leben. So ist die Marke zum Synonym geworden für jene Kleidungsstücke, die dem Menschen buchstäblich am nächsten sind. Auf über 350 Quadratmetern schafft SCHIESSER ein echtes Einkaufserlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an hochwertiger Markenware. Das Kombinationsprogramm Mix & Relax, Bademoden Damen und Herren, Bademäntel, funktionale Sportwäsche und Sport-BH´s machen den großzügigen Verkaufsraum zum Erlebnis.



Für Teeliebhaber

Im GREUTHER TEELADEN, dem Fabrikverkauf von Martin Bauer, findet jeder Teeliebhaber das Richtige. Aber nicht nur viele Teesorten, auch Gewürze und Kräuter, Nützliches zur Körperpflege, Geschenkartikel, Bücher über gesunde Ernährung und mehr finden sich in den Regalen. Am verkaufsoffenen Sonntag bereichern viele Sonderangebote das Sortiment. Außerdem stellt der Teeladen die Heilpflanze Cistrose vor. Sie wird vor allem im Mittelmeerraum gegen Durchfall und Hauterkrankungen verwendet. 1999 wurde sie schon als Pflanze des Jahres gekürt. Cistrose ist auch stark gegen Grippeviren. Der Tipp: Blätter und Zweige der Cistrose werden als Tee aufgegossen, aber auch als Pulver oder als Kräuterbitter in Tropfenform eingenommen. Gesteigert wird das Wohlbefinden - was ihren Beinamen "Powerpflanze" erklärt.



Große Auswahl

Der Winter naht und strapazierfähiges Schuhwerk ist das Gebot der Stunde. Bei SCHUH ROMAN DEGENHARDT werden Kinder genauso fündig wie Frauen und Männer - ob sportlich, modisch elegant, mit gesundem Fußbett oder übergroß. Neue Handtasche gefällig oder Sport-, Outdoor- und Funktionskleidung? Auch in diesem Bereich hält ROMAN DEGENHARDT eine große Auswahl zu gutem Preis bereit.