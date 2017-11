Verkaufsoffen Neustadt/Aisch

Verkaufsoffener Sonntag mit rund 50 offenen Fachgeschäften, Matthiasmarkt mit 105 Anbietern und der 5. Gewerbetag mit über 50 Ausstellern laden an diesem Sonntag, 13. März, in die Kreisstadt ein, die vor kurzem die Einwohnergrenze von 13 000 überspringen konnte. Den Gästen aus Mittel-, Unter- und Oberfranken erwartet ein Tag voller Erlebnisse und Ereignisse mit viel Unterhaltung, Information und natürlich ganz tollen und einzigartigen Einkaufserlebnissen.

Die Organisation dieses Großereignisses hat die Stadt Neustadt übernommen. Cheforganisator Harald Heinlein, Referent für Wirtschaft, Tourismus und Stadtentwicklung, hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Nach seinen Worten hat Neustadt an diesem Tag sehr viel zu bieten, denn die Zahl der Geschäfte, Stände und beteiligten Gewerbetreibenden ist überaus groß und weist damit auch auf die Bedeutung von Neustadt im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und darüber hinaus hin.



Zwei Schirmherren

Mit 13 000 Einwohnern hat Neustadt Bad Windsheim nun deutlich hinter sich gelassen. Die Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent ist für eine bayerische Kleinstadt spitze und auch die 1700 Einpendler weisen auf die Bedeutung der Stadt für Handwerk, Industrie, Handel und auch Tourismus hin. Bei der Organisation hat die Stadt auch die Werbegemeinschaft Neustadt-Aktiv, die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und Handwerkskammer von Mittelfranken und den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit ins Boot genommen.

Neben Bürgermeister und Schirmherrn Klaus Meier gibt es daher mit Landrat Helmut Weiß noch einen weiteren Schirmherren. Beide werden am Sonntag um 10 Uhr den Gewerbetag beim Info-Truck der Firma Köstner eröffnen. Grußreden sprechen auch die Vertreter der beiden genannten Wirtschaftsvereinigungen. Für Unterhaltung sorgt die örtliche Kapelle Frankenland.

Seit 2008 gibt es den Neustädter Gewerbetag. Vorher fand die einwöchige "WEFRA-Gewerbeschau" statt, bei der aber nur wenige Neustädter Gewerbetreibende vertreten waren, sondern Firmen aus ganz Westmittelfranken. Der Gewerbetag wurde von der Stadt eingeführt, um Neustädter Händler und Handwerker besser präsentieren zu können. Die Beteiligten waren sich aber von Anfang an einig, dass dieser nur alle zwei Jahre stattfinden soll, denn der Arbeitsaufwand und damit auch die Kosten sind hoch. Laut Wirtschaftsreferent Harald Heinlein sind am 13. März im "Industrie- und Gewerbegebiet Kleinerlbach" 50 Betriebe an 18 Standorten zu sehen. Vertreten sind unter anderem Autohäuser, Steinmetzbetrieb, Bettenhaus, Zimmerei, Fließen, Bauspengler, Maschinenbau, ein Sportzentrum, Fachmärkte, Mineralölvertrieb, Bauelemente, Heizung, Sanitär, Solar-Energie, Türen, Fenster, Elektrotechnik, Körper- und Haushaltspflege, eine Eventbar, das Haus des Abschieds, Transportunternehmen, eine Tanzschule, ein Sachverständigenbüro sowie Nutzfahrzeuge-Autoverleih. Feuerwehr und THW werden mit Vorführungen dabei sein, Kinder können betreut werden. Interessante Informationen und Ausstellungen bieten die Kreishandwerkerschaft, die Bayerische Forstverwaltung, das Landratsamt, die NeustadtWerke, die Stadt Neustadt und die Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt.

Hungrig wird niemand nach Hause gehen, denn Speis und Trank stehen in großer Auswahl bereit.



Kostenlos mit dem Bus

Von der Innenstadt, rund 100 Meter entfernt von Rathaus bzw. Marktplatz, ist ab dem Amtsgericht ein kostenloser Busverkehr ins Gewerbegebiet eingerichtet, in dem es aber auch Parkplätze gibt. Die Busse verkehren von 12 bis 17 Uhr alle 30 Minuten.

Mit dem Gewerbetag ist ein großes Preisrätsel verbunden, in dem es ums neue Museum in Neustadt geht. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine und viele Sachpreise.

Nach den Worten von Harald Heinlein werden über 50 Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen. Entsprechend breit wird das Angebot an Waren und Dienstleistungen sein. 90 Betriebe sind in der "Werbegemeinschaft Neustadt-Aktiv" vertreten, die vor 35 Jahren mit 15 Einzelhändlern gegründet wurde. Die beiden Vorstände sind Reinhard Wendel und Claudia Münz.

Die Hauptgeschäftsstraßen sind Wilhelmstraße, Bamberger und Würzburger Straße, die zum Teil als Fußgängerzonen ausgewiesen sind, sowie der Marktplatz mit seinem historischen Rathaus. Beim Bummel durch die Altstadt können die Besucher feststellen, dass noch viele historische Gebäude im guten Zustand vorhanden sind und auch entsprechend erklärt werden.



105 Markthändler

In der Bahnhofsstraße, der Verlängerung der Wilhelmstraße, findet am Sonntag zudem der Matthias-Markt mit 105 Händlern statt. Er ist damit der größte Markt im Landkreis. Es gibt unter anderem Grünes und Buntes vom Gärtner, Bekleidung, Gewürze, Haushaltsartikel, geräucherten Fisch, Gemüse, Obst und Backwaren.

Rainer Fritsch