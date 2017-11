Verkaufsoffen Gewerbepark Gremsdorf

Der Gewerbepark Gremsdorf lädt am Sonntag, 5. Juni, mit seinen Factory-Outletläden zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag diesen Jahres ein. Dieser Tag möchte die Besucher auf die von allen sehnlichst erwartete Sommerzeit einstimmen. Der Gewerbepark, günstig an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost und an der B470 gelegen, lädt Jung und Alt zum Bummeln, Schauen und natürlich auch zum Shoppen ein. Hat der Kunde doch eine sehr günstige Gelegenheit, sich für die sommerliche Jahreszeit einzudecken. Auch für das leibliche Wohl ist an diesem Tag bestens gesorgt. So macht der Bummel durch den Gewerbepark der ganze Familie viel Spaß!



Tee, Gewürze und Kräuter

Im Greuther Teeladen ist Entspannung angesagt.Tee steht nämlich für puren Genuss und Muße und außerdem macht er gute Laune. Neben den über 1000 Teesorten - in loser Form, im Beutel oder in verschiedenen Verpackungen, findet man über 300 Gewürze sowie über 150 Heilkräuter und Kräuter. Seit einiger Zeit sind besondere Spezialitäten wie Gourmet-Pfeffer und jetzt neu Gourmet-Salze in schmucken Dosen im Angebot. Viele gute Tipps zu diesen neuen Gewürzen wie Kalahari Salz, Schwarzes Hawai Salz, Kubeben Pfeffer und mehr, aber auch Vorschläge zum Grillen findet man hier. Ein eingefleischter Teetrinker will natürlich das Teetrinken zelebrieren. Er findet hier viel Teezubehör und passende Keramiken. Aber auch natürliche Kosmetika und Aromaöle verwöhnen die Haut. Müslimischungen, Süßes, Geschenkartikel, Bücher und vieles mehr runden das Angebot ab. Das kompetente Verlaufspersonal steht immer mit Rat und Tat zur Seite.



Neueste Sommer-Modelle

Endlich ist auch die Zeit gekommen, dass man wieder leichte und modische Sommerschuhe sowie Sandalen in bunten, erfrischenden Farben tragen kann. Natürlich findet der anspruchsvolle Kunde die neuesten Kreationen im Schuhoutlet Roman Degenhardt. Für alle Anlässe gibt es das passende Angebot von Schuhgröße 33 2/3 bis 52. Ganz neu sind für die Damen, die gerne wie auf Wolken gehen wollen, Sandalen, aber auch Halbschuhe mit einer Memoflex-Gellaufsohle aus der Laufsteg-Gruppe. Hier heißt es: einfach ausprobieren! Daneben findet Mann und Frau noch schicke Lederwaren, wie bunte Handtaschen in allen Größen und für jeden Anlass, Sportbekleidung, Funktionskleidung, Luftmatratzen, Zelte und einfach alles - vom Grill bis zum Schlafsack - im angenehm gestalteten Geschäftsraum. Das fachkundige und freundliche Personal hilft jedem Kunden bei Fragen gerne weiter!



Unterwäsche und Badebekleidung

Jeder weiß bestimmt, wie wichtig das "Darunter" bei der täglichen Garderobe ist? Aber auch Nachtwäsche, Bademode oder Sportunterwäsche sollen von höchster Qualität sein. All dies findet man bei Schiesser, dem Spezialisten für Unterwäsche. Da der Sommer vor der Türe steht, hat Schiesser natürlich auch die passende Badebekleidung. Ob Badehose, Bikini oder Badeanzug - für Damen, Herren und Kinder - findet sich hier im Angebot. Nicht nur bei Dessous, sondern gerade bei Schwimmkleidung kommt es auf gute Qualität an und diese wird bei Schiesser großgeschrieben! Hier wird bestimmt jeder anspruchsvolle Kunde, der nach Unterwäsche, Nachtwäsche und bester Bademode für alle Altersgruppen sucht, garantiert nicht enttäuscht!



/>Der Gewerbepark Gremsdorf - eine gute Empfehlung für alle, die sich gerne am verkaufsoffenen Sonntag auf die so lang ersehnte Sommerzeit einstimmen wollen. Kommen Sie am 5. Juni zwischen 13 und 18 Uhr in den Gewerbepark und kaufen Sie nach Herzenslust ein! Johanna Blum