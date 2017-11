Verkaufsoffen Gewerbepark Gremsdorf

Bereits das fünfzehnte Jahr lädt der Gewerbepark Gremsdorf mit seinen Factory-Outlet-Läden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Der erste der vier Einkaufssonntage 2016 stimmt die Besucher auf die Frühlings- und Osterzeit ein. In Ruhe kann die Familie im Gewerbepark, günstig an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost und an der B470 gelegen, bummeln, schauen und shoppen. Fast alles, was das Herz begehrt, ist hier zu finden und die Gelegenheit ist gut, sich für die wärmere Jahreszeit mit allem Nötigen für innen und außen einzudecken! Denn es ist an der Zeit, die Winterstiefel und festes oder gefüttertes Schuhwerk an den Nagel zu hängen. Aber wehe, wenn die Sommerschuhe nicht mehr passen oder aus der Mode sind! Nun heißt es nach leichtem und modernem Schuhwerk Ausschau zu halten. Bei Roman Degenhardt wird bestimmt jeder fündig, egal ob Halbschuhe, Sandalen oder Hausschuhe für Kinder und Erwachsene. Für alle Anlässe gibt es ein reichhaltiges Angebot. Von Schuhgröße 33 2/3 bis 52 findet jeder im Schuhoutlet seine passende Fußbekleidung; außerdem gibt"s jede Menge neue Kinderschuhe. Daneben sind noch Lederwaren wie Handtaschen, Sportbekleidung, Luftmatratzen und kleine Zelte vorrätig, einfach alles vom Grill bis zum Schlafsack. Das große Angebot macht es dem Kunden nicht leicht, die richtige Auswahl zu treffen. Die fachkundige und freundliche Beratung hilft dann aber gerne weiter.



Eine kleine Verschnaufpause gefällig? Im Greuther Teeladen kann jeder Gast in der Teebar entspannt einen leckeren Tee des Tages und speziell an diesem Sonntag auch einen guten Grünen Tee genießen. Tee steht für puren Genuss und Entspannung und macht gute Laune. Die darf beim Einkaufsbummel nicht verloren gehen! Über 1000 Tees gibt es im Teeladen, sei es in loser Form, im Beutel oder in verschiedenen Verpackungen. Weiterhin sind über 300 Gewürze sowie über 150 Heilkräuter und Kräuter in den Regalen zu finden. Damit nicht genug, denn Teezubehör, ansprechende Keramiken, natürliche Kosmetika, Aromaöle, Müslimischungen, Süßes, Geschenkartikel und Bücher über den richtigen Umgang mit natürlichen Produkten und mehr findet man im harmonisch gestalteten Teeladen. Bei Fragen rund um die Gesundheit stehen die freundlichen, kompetenten Beraterinnen den Kunden gerne mit Rat und Tat zur Seite. Denn für viele Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen.



Auf der Suche nach bequemer, hochwertiger Unterwäsche, Nachtwäsche, Bademoden oder Sportunterwäsche? Bei Schiesser, dem Spezialisten für Unterwäsche, sind Sie genau richtig. Hier finden Sie Qualität, die weltweit von Jung und Alt geschätzt wird. Die direkt auf der Haut getragene Unterwäsche sollte höchsten Ansprüchen genügen. Gut anfühlen und schön aussehen - ob bunt, schwarz, hautfarben, weiß, sexy oder bieder brav: Bei Schiesser findet der anspruchsvolle Kunde immer seine Lieblingswäsche.

