Traumergebnis für Apotheke im Fritz

Die Meinung der Kunden hat für Angela Hubmann, Inhaberin der Apotheke im Fritz einen sehr hohen Stellenwert. Umso mehr freut sie sich über die guten Bewertungen, die sie und ihr Team beim vierten Kulmbacher Kundenspiegel erhalten haben: "Freundlichkeit und gute Beratung erzeugen nachhaltig Vertrauen beim Kunden und sorgen für eine hohe Bindung." Ein Plus ist auch die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit. Von den zahlreichen Parkplätzen im Einkaufszentrum kommen die Kunden bei jedem Wetter bequem und ohne Treppe in die Apotheke. Für schnelle Einkäufe ist am Notdienstfenster auch die Möglichkeit zum kurzen Halt gegeben.

Natürlich steht die umfassende Arzneimittelversorgung für das Team der Apotheke im Fritz gemäß dem gesetzlichen Auftrag an erster Stelle. Im persönlichen Gespräch beraten Angela Hubmann mit ihren Apothekerinnen und PTAs in allen Fragen rund ums Arzneimittel und in Gesundheitsfragen. Einer der Schwerpunkte ist die die Diabetesberatung. Das Sortiment umfasst zudem hochwertige Kosmetik in großer Auswahl, insbesondere für Kunden mit Problemhaut oder Allergiegefährdung. Eine ausgebildete Fachkosmetikerin hilft, die Produkte optimal auf den Hauttyp abzustimmen.

Zum Serviceangebot zählen auch der Verleih von Babywaagen und Medela-Milchpumpen, die Messung von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin sowie das Anmessen von Kompressionsstrümpfen und die Versorgung mit Bandagen.

Sollte ein Medikament einmal nicht vorrätig sein, kann es innerhalb weniger Stunden besorgt und auf Wunsch auch nach Hause geliefert werden. Mittels der auf Wunsch erhältlichen persönlichen Kundenkarte werden die Arzneimittel des Kunden erfasst und so noch besser auf Verträglichkeit und Wechselwirkungen geprüft. Zudem gibt es Bonuspunkte auf Kosmetik- und Körperpflegeartikel, die jederzeit eingelöst werden können.

Das Traumergebnis von 97 Prozent für die Freundlichkeit und die hervorragenden Noten für die Beratungsqualität und Medikamentenverfügbarkeit sind für Angelas Hubmann und ihr Team sowohl Bestätigung als auch Ansporn, sich weiter umfassend um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kunden zu kümmern.