Schuhe: Die Trends

Von der Absatzhöhe ist beides angesagt: sowohl flache als auch hohe Schuhe. Auch wenn letztere meist gut ankommen, sind wir Frauen erleichtert, wenn wir unseren Füßen etwas Gutes tun können. Sprich: Raus aus den High Heels und rein in die flachen Schuhe. Sneakers gehen dabei immer, Wedges sind die bequemere Alternative zu hochhackigen Schuhen.Besonders in Weiß oder in einer anderen hellen Farbe sind Sneakers im Sommer beliebt. Sonnenklar, denn der graue Winter mit seinen Regengüssen ist fast vorbei. Folglich werden auch die Schuhe langsamer schmutzig. Pastell liegt auch im Trend, Schwarz geht sowieso immer.Wer in den Süden fährt, der sieht sie häufiger: Espadrilles. Auch mittlerweile bei uns gern getragen. Zumindest von denjenigen, die kein Problem damit haben, keinen besonders guten halt in Schuhen zu haben oder gar darin herumzurutschen. Wie dem auch sei, diese Schuhe holen uns das Sommerfeeling direkt nach Hause.Ein etwas neuerer Trend sind Schnürballerina, die oftmals etwas spitz zulaufen. Sehen edler aus als die klassische Variante. Vor allem zu gebräunten Beinen und Shorts ein echter Hingucker. Aber auch zu kurzen Röcken oder Boyfriend-Hosen passend.Mules sind Pantoletten mit Absatz, in die man nur hineinschlüpfen muss. Meist sind diese nicht nur bequem, sondern auch stabil. Das bedeutet, man hat einen guten Halt in den Schuhen. Mules kann man sowohl mit Hosen als auch mit Röcken kombinieren – und das nicht nur bei einem kurzen Schnitt.Dieser Trend hat sich auch bei den Bloggern verbreitet, ist jedoch bestimmt nicht jedermanns Sache: Pumps im Granny-Style. Ja, Großmutter freut sich vielleicht, dass ihre altbewährten Treter wieder voll im Trend liegen. Wer sich noch freut, sind vielleicht unsere Füße. Die Absatzhöhe besagter Schuhe ist nämlich nur halbhoch beziehungsweise flach. Die Farbe schwarz, schwarz-weiß oder gemustert. Dennoch: Egal welches Modell man nimmt, ein wenig altmodisch sieht das Ganze schon aus. Wer sich für den Granny-Style entscheidet, der sollte wenigstens obenherum etwas fescher aussehen. Bedeutet: Hip und jugendlich oben, etwas altbacken ganz unten. Von grauen Tellerröcken und biederen Blusen lassen wir also in diesem Zusammenhang die Finger. Sonst sieht womöglich unsere Großmutter noch stylischer aus als wir selbst.Bei Sandalen gibt es auch noch zwei Möglichkeiten: entweder Riemchen und/oder Plateau. Ja, Sie haben richtig gelesen. Bei Alexander Wang gibt es beispielsweise etwas klobigere Sandalen, bei Fendi welche mit Plateau. In feinen Riemchen ist der Fuß meist nicht ganz so stabil eingerahmt, manchmal bilden sich auch gerade da Druckstellen, wenn die Füße im Sommer etwas anschwellen. Sollten Sie solche Schuhe als Brautschuhe wählen, dann kaufen Sie sie am besten am Nachmittag. Da sind die Füße meist auch etwas breiter als am Morgen. (Einen Artikel zum Thema Brautschuhe findet ihr hier .)Wer es prunkvoll mag, der hat dieses Jahr Glück: Angesagt sind nämlich auch gold- und silberfarbene Schuhe sowie Glitzer. Je mehr Muster und Verzierungen jedoch das Oberkleid hat, desto weniger auffälliger sollten die Schuhe sein.Die oberste Regel beim Schuhkauf haben Sie bestimmt schon häufig gehört. Dennoch wird sie meist überhört: Kaufen Sie nur Schuhe, in denen sich Ihre Füße wohlfühlen. Ist zwar gerade bei High Heels nicht immer möglich, aber wenn Sie lang genug suchen, finden Sie das passende Paar Schuhe, das weder zwickt noch scheuert. In diesem Sinne: Happy Shopping!