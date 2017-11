Platz 1 für Sanitätshaus Barkhofen

Seit 1984 betreibt die Familie Barkhofen ihr Sanitätshaus in Kulmbach als Orthopädie-, Rehatechnik- und Sanitätshaus-Fachbetrieb in der Kulmbacher Altstadt. Zunächst in der Fischergasse 15 beheimatet, erfolgte 2014 der Umzug in die Webergasse 5. Durch das vergrößerte Platzangebot in den neuen Räumlichkeiten wurde auch das Sortiment des Fachgeschäftes vergrößert. Zahlreiche Parkmöglichkeiten stehen vor dem Geschäft zur Verfügung, und viele Kunden freuen sich darüber, dass der Laden ebenerdig betreten werden kann.

Die Firmenphilosophie des Sanitätshauses Barkhofen basiert auf dem Gedanken, dass der Mensch im Mittelpunkt der Versorgung steht: "Wohlbefinden und Mobilität sind gesundheitliche Ziele, bei deren Erfüllung wir die Kunden als Gesundheitspartner gerne unterstützen möchten. Mit mehr als 30 Jahren solider Erfahrung bieten wir individuelle und kompetente Beratung. In unserem Team arbeiten unter anderem Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Orthopädietechniker/innen und Medizinprodukteberater, Bandagist/innen sowie Rehatechniker und Kauffrauen für Gesundheitswesen. Damit sind wir für alle, die eine fachkundige Beratung benötigen, der ideale Ansprechpartner. Wir bieten außerdem eine unverbindliche Wohnraumberatung an, bei der wir gemeinsam mit unseren Kunden und deren Angehörigen genau ermitteln, welche Alltags- und Mobilitätshilfen am besten geeignet sind, um das größtmögliche Maß an Unabhängigkeit und Lebensqualität zu erreichen. Wir lieben das, was wir tun - und das merken unsere Kunden auch. Unsere 22 Mitarbeiter sind mit viel Engagement, Herz und Sachverstand bei der Sache. Wir haben einen hohen Eigenanspruch an unsere Qualität und Kompetenz."