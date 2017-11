Must-haves im Herbst

Die Blätter färben sich langsam und mit den warmen Temperaturen verlässt uns die Lust auf Sommerkleidchen und Flip-Flops. Irgendetwas liegt in der Luft, das in uns die Herbststimmung weckt. Strumpfhosen, Wollpullover, Karoröcke und Stiefel schwirren uns im Kopf herum. Es juckt einen fast in den Fingern, den Schrank schon einmal auf Herbst umzurüsten. Doch nun stellt sich die große Frage: Was trägt man überhaupt in der kommenden Saison? Muss man die Mode-Errungenschaften vom letzten Jahr einmotten oder kann man sie getrost wieder auftragen? Wir haben Antworten.



Trendfarben Zunächst ein paar Worte zu den angesagten Herbstfarben. Es darf klassisch werden: Beerentöne, Grün in allen Schattierungen und Kürbis-Orange sind auch dieses Jahr en vogue. Ergänzt werden diese eher bodenständigen Herbsttöne durch grelles Pink und die Pantone-Farben des Jahres 2016, Rose Quartz und Serenity. Das Gute daran: Sie dürfen Ihre Lieblingssommerteile auch weiterhin tragen. Kombinieren Sie sie einfach mit herbstlichen Elementen.



Feminin Es gibt zwei große Richtungen diesen Herbst. Die erste ist der klassisch-feminine Stil. Es darf verspielt und weiblich werden! Mädchenhafte Materialien wie Samt und Spitze finden Ihre Verwendung, ebenso wie Schleifen, Rüschen, Schluppen und große Blumenprints.

Mit Tüll liegen Sie in der kommenden Saison niemals daneben. Wem all-over feminin zu viel ist, der kombiniert den Tüllrock mit Lederjacke und Doc Martens.



New Grunge Es darf düster werden. Mit dem Trend New Grunge öffnet der Herbst der dunklen Seite Tür und Tor. Die Hauptfarben dieser Richtung sind Schwarz, Anthrazit, Dunkelblau, Metallic und Rottöne. Man findet die Farben in trendigen Bomber- und Blouson-Jacken, ebenso wie in langen, maskulinen Mänteln. Der passende Schuh zum Look ist ein Plateau-Boot, am besten aus Samt. Zerrissene Hosen oder Strumpfhosen treffen auf Military-Jacken und romantische Kleidchen aus schwarzer Spitze. Karos in allen Formen und Größen gehören ganz klar zum Outfit im New Grunge-Stil.



Was noch? Plüsch. Lange Zeit verpönt, gilt er jetzt als Must-have. Kendall Jenner flanierte jüngst in einer kurzen Jacke aus beigem Plüsch durch Beverly Hills – spätestens ab da war das Teil ein Muss. Gleiches gilt für Capes. Auch Menschen ohne Superkräfte dürfen jetzt auf das It-Piece zurückgreifen. Am besten wenn das Cape im Karomuster und leicht oversized ist.

Etwas gewöhnungsbedürftig, aber dennoch nicht wegzudenken: überdimensionierte Daunenjacken. Sie erinnern an Bettdecken, werden aber von Models und Stars über die Laufstege getragen. Eines ist dieser Trend definitiv: gemütlich.