Modetrends Frühjahr/Sommer 2017

Der Winter ist zwar noch in vollem Gange, doch langsam sehnt man sich wieder nach T-Shirt und Jeans. Im Folgenden gibt es die Modetrends für den Frühjahr/Sommer 2017.



Sprüche auf Shirts

Kommende Saison sind Shirts mit Slogan Trend. Ob witzig oder provokativ, wenn ein Spruch auf dem Oberteil prangt, ist das in.



Ausgefallene Oberteile

Besonders die Ärmelpartie lässt keine Wünsche offen. Voluminös oder gerüscht kommen sie daher. Manchmal sind auch Trompetenärmel zu finden. Je voluminöser das Oberteil, desto schmaler sollte dann das Unterteil sein.



Ballerina sein

Das war zwar schon letzte Saison in, doch der Trend bleibt: Tüll. Ob als Kleid oder Rock, jeder kann sich nun wie eine Ballerina fühlen. Entweder stylt man den Trend klassisch chic oder als Stilbruch mit Boots, T-Shirt mit Slogan und Lederjacke.



Sportlich im Alltag

Die Sportswear wird nun auch im Alltag eingesetzt. Das wird besonders diejenigen freuen, die es gerne bequem mögen. Richtig kombiniert kann dieser Trend richtig hip aussehen.



Breite Schultern

Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber dennoch wieder trendig: der 80er Jahre-Stil. Schulterpolster, Leggins und Glitzer sind in und erinnern an eine längst vergangene Modeepoche. Gut kombiniert feiert der Trend zwar ein Revival, wirkt aber keinesfalls verstaubt.



Muster

Streifen, Vichy-Karos, Animal- und Blumenprints – Muster und Prints werden auch im Frühjahr/Sommer 2017 nicht fern bleiben. Wer sich unsicher ist, kombiniert lieber nur ein Kleidungsstück mit dem entsprechenden Muster in sein Outfit. Profis hingegen können beispielsweise Streifen zu Streifen kombinieren.



Pailletten

Glitzer ist angesagt. Dieser Trend lässt sich edel zu Tüll kombinieren. Oder man zieht gleich ein Kleid mit den kleinen, glänzenden Details an. Auch hier kann man einen Stilbruch kombinieren: ein kurzer Paillettenrock, eine Shirt, Dr. Martens und eine Leder- oder Jeansjacke – schon kann die Feier beginnen.



Taillengürtel

Bei voluminösen Oberteilen und Jacken gar nicht so falsch, dass Taillengürtel wieder Trend sind. So lässt sich trotz dem ganzen Stoff die Mitte betonen.



Outdoor-Trend

Ein bisschen erinnert der Trend an Afrika und Ranger: khakifarbene Röcke oder Trenchcoats sind nun wieder in. Der Vorteil: Man kann dieser Trend chich oder casual stylen.