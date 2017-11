Modetrend Samt

Wer sich regelmäßig über Mode informiert, weiß es schon lange: Samt ist einer der Trends in diesem Herbst/Winter. Schon im vergangenen Jahr fing es an, jetzt wird er nicht nur bei den Fashionistas hoch gehypt. Wir verraten, wie man den Trend stylt.



Akzente setzen

Wer noch nie Samt getragen hat und dem Stoff noch etwas kritisch gegenübersteht, sollte mit kleinen samtigen Teilen anfangen. Hierzu zählen Taschen oder Schuhe. Kombiniert zu engen Jeans und Blazer, setzen Sie sofort ein Highlight und peppen das Büro-Outfit etwas auf.

Im Alltag sind Highheels eher hinderlich, deswegen empfiehlt sich hier eine Samt-Tasche. Kombiniert wird im Stilbruch, das heißt mit Turnschuhen und Sweater.



Das Büro- und Alltagsoutfit

Samt kommt bei vielen Kleidungsstücken zum Einsatz: Tops oder langärmligen Rollis, Samt-Röcken und auch Abendkleidern. Sogar Samthosen und vor allem Blazer aus diesem Stoff liegen im Trend. Wichtig ist es, im Alltag und Büro nur ein Trendteil zu verwenden und dann die anderen Teile um das Kleidungsstück herum zu stylen.

Eine Samthose lässt sich entweder chic oder freizeittauglich kombinieren. In erstem Fall tragen Sie eine Bluse und Highheels dazu, in zweitem Fall einen lockeren Oversize-Pullover aus Strick oder Baumwolle beziehungsweise Jersey. Dazu dann Turnschuhe im 90er Stil. Genau das Gleiche funktioniert auch bei einem Rock aus Samt, vor allem wenn er eng anliegend bis knapp übers Knie reicht. Auch ein Blouson passt perfekt, Beanie und Schal dazu – fertig.

Der Samtblazer kann im 70er Stil kombiniert werden, also mit hochgeschnittener Schlaghose, oder mit Jeans. Hier können verschiedene Schnitte gewählt werden, die eng anliegende Jeans funktioniert genauso gut wie die Boyfriend-Variante. Sneaker passen immer dazu, denn Stilbrüche sind nicht nur erlaubt, sondern machen das Outfit interessant.



Abendkleid der besonderen Art

Wer Samt für den Abend wählt, darf ruhig etwas mutiger sein. Zu beachten ist jedoch immer der Anlass. Samtkleider sind eine edle Variante. Hier müssen es nicht nur die gedeckten Farben Dunkelblau, Dunkelgrün, Braun oder Schwarz sein. Ein knalliges Rot ist ebenso erlaubt wie ein Rosé. Dazu können Sie Pumps aus Samt wählen. Alltagstauglich wird das Outfit, wenn Sie Pumps gegen Highheels eintauschen und über das Kleid einen Pullover tragen. Sportlich und elegant auf einmal, sozusagen.

Aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ist Samt also ein Trend, den jeder tragen kann – und zwar in jedem Alter. Endlich also ein weiterer Trend, dem Großmutter und Enkelin gemeinsam nachgehen können.