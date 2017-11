Michelauer Einkaufskorb mit Treuepassaktion

Treue lohnt sich, das wissen auch die Kunden, die in den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft des Michelauer Einkaufskorbs regelmäßig einkaufen. Zweimal im Jahr, im Juli und im Dezember, lohnt sich der Einkauf gleich doppelt. Es sind die "goldenen Monate", in denen die Kunden an der Kasse ihren Treuepass vorlegen können. Preise im Gesamtwert von rund 700 Euro warten auf die Teilnehmer der Treuepassaktion.

Vom 1. bis zum 30. Juli läuft die Aktion in diesem Kalenderjahr. Erkennen kann man die Mitgliedsgeschäfte der Werbegemeinschaft ganz leicht am Emblem des Michelauer Einkaufskorbs, das in der Regel im Eingangsbereich gut sichtbar angebracht ist.



Vielfältiges Angebot

Das Angebot der Michelauer Werbegemeinschaft ist unglaublich vielfältig. Es reicht von den Autohäusern der Region über Hotel- und Gaststättenbetriebe, Bekleidungshäuser, Bäckereien bis hin zu Buchhandlungen, Gärtnereien, Modegeschäften, Geschäfte für Elektroartikel und Haushaltswaren. Hier zeigt sich die Korbmachergemeinde als Rundum-Versorger. Sämtliche Artikel für den Alltagsbereich sind in Michelau erhältlich.

Über die einzelnen Geschäfte und ihre Angebote kann man sich auch im Internet unter www.einkaufskorb-michelau.de informieren. Nicht vergessen sollte man dabei auch, dass zu dieser rührigen Werbegemeinschaft auch Geschäfte im Michelauer Gemeindeteil Schwürbitz gehören.



Kostenlose Treuepässe

Das Procedere ist einfach. Das einzige, was man als Kunde dafür tun muss, um zu den glücklichen Gewinnern der Einkaufsaktion zu gehören, ist, sich rechtzeitig einen der kostenlosen Treuepässe zu besorgen, die man problemlos in allen Geschäften der Michelauer Werbegemeinschaft bekommen kann.

Für jeden Treuepass benötigt man neun Stempel, wobei man in den Mitgliedsgeschäften pro Einkaufsbetrag von 15 Euro je einen der begehrten "Michel-Stempel" erhält. Jeder neu angefangene Treuepass bekommt einen Stempel gratis, als Starthilfe sozusagen. Bei den nachfolgenden Einkäufen beginnt dann das eigentliche Sammeln. Bei einem Großeinkauf kommen da leicht auch drei oder vier Stempel auf einmal zusammen. Es ist also gar nicht so schwer die Teilnahmekarte zu füllen.

Dann braucht man nur noch die eigene Anschrift vollständig und leserlich anzugeben und den vollen Pass in einem der Mitgliedsgeschäfte des Michelauer Einkaufskorbs an der Kasse abzugeben. Schon nimmt man automatisch an der lukrativen Verlosung teil.



Preise im Wert von mehreren Hundert Euro

Der Hauptpreis der aktuellen Treuepassaktion, ein Gutschein im Wert von 100 Euro setzt sich aus vier Einzelgutscheinen zusammen, die im Gasthof Goldene Krone, in der Bücherwelt Pfaff, im Haartreff Isolde Hetz und bei der Bücherwelt Pfaff eingelöst werden können.

Das Sortiment der übrigen Gutscheine im Wert von je dreißig Euro ist bunt gemischt. Einkaufsgutscheine gibt es für folgende Geschäfte: Ellis Mode Mode Aktuell, Pia"s Salon Hairstyling, Maddox Outlet Store, Physiotherapie Döring, Rewe Markt Wolf Michelau, Landhaus Mode Rußwurm, Edeka Markt Michelau, Bekleidungshaus Trinkwald, EP: Rosenbauer, Bäckerei Horn und Wollkörbla, Autohaus Engelhardt.

Auch die ausgezeichnete Michelauer Gastronomie ist beteiligt. Sehr beliebt sind hier die Gutscheine des Restaurants S. Tabsi, vom Café Konditorei Richter, vom Gasthof Finkenhof und vom Restaurant Alte Post. Einen weiteren Gutschein stellt die Raiffeisen Volksbank Michelau zur Verfügung.



Übergabe im Rathaus

Die Ziehung der Gewinner erfolgt vereinsintern unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und zur Preisverteilung in den großen Sitzungssaal des Michelauer Rathauses eingeladen. Dort findet die Übergabe der Einkaufsgutscheine statt.

Keine Sorge, sollte der Treuepass im Aktionsmonat einmal nicht vollständig gefüllt werden, so lohnt es sich den angefangenen Pass auf jeden Fall aufzuheben. Das Abstempeln kann dann bei der nächsten Treuepassaktion im Dezember fortgesetzt werden. kag