Lange Einkaufsnacht in Forchheim

"Shoppen wie in der Großstadt", dieses Motto trifft nach den vergangenen Erfolgen der "Langen Einkaufsnacht in Forchheim" - die es seit 2010 gibt - auch am kommenden Samstag, 11. Juni, wieder auf die Innenstadt zu.

Dabei können sich die Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise begeben, denn auch in diesem Jahr ist die lange Einkaufsnacht mit einer zweiten Veranstaltung gekoppelt.



"ausgefallen - ausgezeichnet"

Diese Rolle übernimmt der Kunsthandwerkermarkt, der sein 20. Jubiläum feiert. In der Kaiserpfalz laden Künstler und Handwerker unter dem Motto "ausgefallen - ausgezeichnet" zum Stöbern ein.

An historischer Stätte, im Stadtkern von Forchheim, richtet sich jedes Jahr eine vielschichtige lebendige Werkstatt ein, in der sich Kunst und handwerkliches Design unmittelbar erleben lassen.

Hundert Aussteller des gesamten Bundesgebietes und dem europäischen Ausland führen die verschiedensten Sparten des Kunsthandwerks vor. Die Bandbreite reicht von Keramik über Kunstobjekte bis zu Kleidung, Porzellan und Holz.



Die Nacht genießen

Bis Mitternacht sind die Besucher dazu eingeladen, ausgiebig zu bummeln, einzukaufen und die Nacht zu genießen. Erst dann werden die Läden ihre Tore wieder schließen. Nicht schon wie gewohnt am frühen Nachmittag. Ob man nun gezielt durch die Geschäfte geht oder sich von der entspannten Atmosphäre anstecken lassen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ein wahrer "Traum" also für Nachtschwärmer. Zum Vorbild nehmen kann sich Forchheim auch die Erlanger "SternenNacht".

Hier können sich Besucher bis 23 Uhr mit allerlei Nützlichem und schönen Dingen eindecken. Auch Konzerte werden dort veranstaltet, genau wie in Forchheim.



Musikalische Höhepunkte

Am Samstagabend um 19 Uhr gibt sich das bereits als "Beste Popband 2015" ausgezeichnete "Georg Stirnweiß-Trio" auf der Bühne im Innenhof der Kaiserpfalz die Ehre. Der Besuch von Kunsthandwerk lässt sich also wunderbar mit einem musikalischen Erlebnis kombinieren. Abgerundet wird die Veranstaltung dann am Sonntag, 12. Juni, beim geplanten Frühschoppen von "Jazz-Y-Bon" - getreu dem Motto "Jazz ist gut!".

Vorher sollten Besucher aber unbedingt den Läden in der Forchheimer Innenstadt einen Besuch abstatten. Optik Gerber beispielsweise gewährt nur in dieser Nacht 20 Prozent auf alles! "Außer Tiernahrung", scherzt die Mitarbeiterin.

Optik Röhlich möchte mit bekannten Marken punkten: Ray Ban, Polo Ralph Lauren, Porsche und Produkte vieler anderer namhafter Hersteller werden dort angeboten. Auch beste Beratung wird in der langen Einkaufsnacht natürlich angeboten.

Auf Kundennähe und persönliche Beratung setzt auch Lederwaren Körber. Hier sind es besondere Taschen und Gürtel von namhaften Marken wie Gabs, Hilfiger, Guess und Kipling, die die Kunden in ihren Bann ziehen sollen. Und wenn die Frau bei der langen Einkaufsnacht eine neue Handtasche bekommt, bleibt das Einkaufserlebnis nachhaltig in positiver Erinnerung.

Und falls man bei der nächtlichen Einkaufstour dann doch zu spät merkt, dass man mit einem ungeeignetem Schuhwerk unterwegs ist, kein Problem. Auch das Schuhaus Peppel - seit 1961 immer da, wenn es gebraucht wird - lässt es sich nicht nehmen, seine Produkte in der langen Einkaufsnacht anzubieten. Fürs Abend-Shopping und passend zum Sommer gibt es extra Preise für die Schuhe von Donnerstag bis einschließlich Montag. Auf alle Sandalen, Pantoletten und alle Leinenschuhe gibt es 20 Prozent Rabatt. Andreas Hofbauer