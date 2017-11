Langanhaltende Frische

Vase

Die passende Vase darf nicht zu klein sein, um Quetschungen zu vermeiden. Sind die Leitbahnen in den Stielen beschädigt, wird die Wasseraufnahme beeinträchtigt, was zu schnellem Verwelken führt. Sie sollte außerdem immer frisch gereinigt sein, da sich im dunklen und feuchten Milieu oftmals Bakterien absetzen, die den Alterungsprozess beschleunigen.



Anschnitt

Die Stiele sollten noch einmal mit einem scharfen Messer drei bis fünf Zentimeter über dem Ende schräg angeschnitten werden. So können die Pflanzen das Wasser besser aufnehmen, da hierbei die Luftblase, die zuvor in den Stiel eindrang und die Leitbahn blockiert, entfernt wird.



Wasser

Eine kleine Brise Zucker im Wasser verlangsamt den Alterungsprozess. Die Dosierung ist allerdings schwierig, gerät zu viel davon hinein, werden optimale Lebensbedingungen für Bakterien geschaffen. Besser die Nährstofflösungen vom Floristen verwenden. Die ideale Wassertemperatur liegt zwischen 25 und 35 Grad und sollte alle zwei bis drei Tage gewechselt werden. Wer die Blätter unterhalb der Wassergrenze entfernt, verhindert rasche Fäulnisprozesse.



Standort

Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft wirken sich negativ auf den Strauß aus. Ein heller Platz, nicht zu nah an Fenster oder Heizung, gefällt den Blumen am besten. Allerdings nicht in die Nähe von Obst stellen, denn Früchte verströmen das Reifegas Ethylen, welches die Alterung der Blumen unterstützt.