Herbststimmung im Gewerbepark Gremsdorf

Der Herbst naht mit riesigen Schritten. Wer neue Schuhe, sportlich oder modisch elegant sucht, der findet sie bei Schuh Roman Degenhardt in allen Farben und Größen mit gesundem Fußbett, genau so wie hohe und auch flache, bequeme Damenschuhe und Stiefel. Für jeden gibt es das passende Schuhwerk, für Kinder, Erwachsene, Männer und Frauen. Aber auch ältere Herrschaften werden hier fündig. Neue Handtasche gefällig oder Sport-, Outdoor- und Funktionskleidung? Bei Roman Degenhardt gibt es eine große Auswahl zu gutem Preis.



Im Herbst beginnt die Teezeit. Im Greuther Teeladen , dem Fabrikverkauf von Martin Bauer, findet jeder Teeliebhaber das Richtige. Aber nicht nur mannigfaltige Teesorten, auch Gewürze und Kräuter, Nützliches zur Körperpflege, Geschenkartikel, Bücher über gesunde Ernährung und mehr findet man in den Regalen. Am verkaufsoffenen Sonntag werden den Kunden viele Sonderangebote aus dem gesamten Sortiment angeboten wie z. B. basische Produkte aus Mineralien und Meersalz zur Unterstützung des Säure-Basen-Gleichgewichts. Was ist Birkenzucker? Er sieht aus wie Kristallzucker und süßt genauso. Xylit - Birkenzucker, ist die Alternative zu herkömmlichem Haushaltszucker. Er beeinflusst den Blutzuckerspiegel nur geringfügig, daher ist er auch für Diabetiker geeignet. Zudem hat der Birkenzucker eine kariostatische und antikariogene Wirkung und ist somit für unsere Zähne nicht schädlich, da die im Mund befindlichen Bakterien den Birkenzucker nicht in Säure umwandeln können. Man kann ihn zur Zubereitung für sämtliche Speisen, Gebäcke sowie für kalte und warme Getränke, Desserts oder auch Müslis verwenden. Ob backen oder kochen, wer nach einer Alternative zu Zucker sucht, wird von Birkenzucker begeistert sein. Der hochwertige und reine Birkenzucker jetzt neu im Sortiment. Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie am verkaufsoffenen Sonntag den Birkenzucker im Greuther Teeladen.



Seit mehr als 140 Jahren vertrauen Kunden der Marke Schiesser - eine Marke mitten im Zeitgeschehen, die ihren Wurzeln treu bleibt und zugleich neue, zukunftsorientierte Werte schafft. Die hohe Qualität bei Material und Verarbeitung wird weltweit von Jung und Alt geschätzt. Schiesser-Wäsche begleitet Menschen ein ganzes Leben. So ist die Marke zum Synonym geworden für jene Kleidungsstücke, die dem Menschen buchstäblich am nächsten sind. Auf über 350 Quadratmetern schafft Schiesser ein echtes Einkaufserlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an hochwertiger Markenware. Es werden Tag- und Nachtwäschekollektionen für Damen, Herren, Kinder und Babys in unterschiedlichsten Materialien, Dessins und Schnittformen zu stark reduzierten Preisen angeboten. Das Kombinationsprogramm Mix & Relax, Bademoden Damen und Herren, Bademäntel, funktionale Sportwäsche und Sport-BH´s komplementieren den großzügig und gut strukturierten Verkaufsraum. Service wird bei Schiesser ganz groß geschrieben. Das qualifizierte Verkaufsteam rund um Filialleiterin Erika Quirin bietet von Montag bis Freitag von 9.30 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 18 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag kompetente und professionelle Beratung rund um alle Schiesser-Produkte.

Johanna Blum