Geschenkideen zum Muttertag

„Es grünt so grün…“ – Beim Muttertag würde der Text wohl eher so heißen: „Es blümt so bunt.“ Hier ein paar Geschenkideen für den Ehrentag der Mutter, begonnen mit Klassikern.



Blumen

Pflanzen – und das in jeder Variation. Ob klein, groß, einfarbig oder bunt – Blumen kommen bei den meisten Müttern gut an und sind nicht ohne Grund ein Klassiker unter den Muttertagsgeschenken.



Schokolade

Ebenfalls ein Klassiker, ebenfalls variierbar. Edle Pralinen oder etwas anderes Süßes – am Muttertag wird nicht von Hüftgold oder Ähnlichem gesprochen.



Frühstück

Frühstück im Bett – zwar nicht jedermanns Sache, jedoch romantisch. Für jüngere Kinder ist das Herrichten eines Tabletts leicht umsetzbar. Auch ein selbstgekochtes Essen kann schön sein. Oder Mann führt seine Angebetete zum Dinner aus.



Ein Ausflug

Ein Besuch im Zoo oder Wasserpark, eine Wanderroute mit anschließendem Picknick oder ein Kurzurlaub – am Muttertag wird oft etwas mit der ganzen Familie unternommen. Möglich ist aber auch ein Erlebnis wie Paragliding oder Bungee-Jumping, jedoch eher weniger für die ganze Familie geeignet. Bei Canyoning sieht es schon anders aus. Sind die Kinder alt genug, können Sie zusammen mit Ihren Lieben einen Tag beim Rutschen in der natürlichen Umgebung verbringen.



Kultur

Ein Theaterbesuch oder ein Konzert? Sehr gute Idee. Allerdings erfordert dieses Geschenk ein gewisses Maß an Planung. Vielleicht lässt sich dieser Besuch auch mit einem Kurzurlaub verbinden.



Wellness

365 Tage im Jahr schuftet das weibliche Oberhaupt der Familie. Wieso der Dame an Ihrem Ehrentag nicht auch mal eine Freunde bereiten? Wenn Sie die Kinder behalten, kann sie sich einen schönen Wellness-Tag machen. Oder Sie lassen Ihre Kinder bei den Großeltern und gehen gemeinsam zum Wellness.

Erholung kann es jedoch auch schon sein, wenn der Mutter Arbeit abgenommen oder sie an ihrem Tag ganz davon entbunden wird.



Selbstgebasteltes

Nein, Selbstgebasteltes kommt nicht nur gut an, wenn es die Kinder vorbereitet haben. Haben Sie schon einmal daran gedacht, die schönsten Momente mit Ihrer Frau oder Mutter in einem selbstgestalteten Fotoalbum festzuhalten? Wer sehr kreativ ist, kann sich eines kaufen, bei dem Sie auch den Umschlag verschönern können. Ob es dann wirklich ein Fotoalbum oder ein Scrapbook wird, liegt bei Ihnen. Alternativ geht natürlich auch ein einzelnes gerahmtes Foto.



Das besondere Geschenk

Ihre Mutter oder Frau hat schon lange einen ganz besonderen Wunsch? Dann erfüllen Sie ihn doch am Muttertag. Damit zollen Sie nicht nur Aufmerksamkeit und bedanken sich für die tägliche mütterliche Hilfe, sondern zeigen ihr auch, dass Sie ihr zuhören und sie schätzen.