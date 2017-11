Für jeden Geschmack

In vielen Familien laufen die Vorbereitungen zur Konfirmationsfeier auf Hochtouren. Dazu gehört auch das passende Outfit, denn natürlich will man sich an diesem Tag ganz besonders schick und fein machen. Schließlich kommt ja meistens die ganze Familie zu diesem großem Fest.

Im Bekleidungshaus Seeg in Neustadt/Aisch finden Kunden Konfirmationsmode in großer Auswahl - von trendy bis chic, von elegant bis sportiv. Hier finden sowohl Mädchen als auch Jungs das Passende, denn bei den unterschiedlichen Kleidern und Stilen ist sicherlich der ganz eigene perfekte Look zur Konfirmation dabei. Und das Alles im "neuen" Seeg - neuer, schöner und größer!



Leuchtende Augen bei "Donna Magica"

Das Team von "Donna Magica" in Ochsenfurt freut sich sehr, seinen Kunden die Kommunion-Kollektion 2017 vorstellen zu dürfen. Trendige mädchenhafte Kleider bringen die Augen der Kommunionkinder und die der Eltern zum Leuchten und so fällt die Wahl des Kleides nicht schwer. Jungs bevorzugen farbige Hemden, kombiniert mit chicen Krawatten und einer edel Jeans. Wer es noch feiner haben möchte, kann sich auch einen Jungenfrack ausleihen.

Kurz vor der Kommunion bietet "Donna Magica" einen Bügelservice - alle dort gekauften Festkleider werden kostenlos aufgedampft. Wer die Schönheit der Modelle bewahren möchte, lässt sein Kleid in der von "Donna Magica" konzipierten Reinigung behandeln. red