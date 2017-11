Frühjahrsmarkt in Michelau

Die Natur erwacht zu neuem Leben, die Tage werden länger und das Leben findet wieder draußen statt. Jedes Jahr im Frühjahr laden die Mitgliedsgeschäfte des "Michelauer Einkaufskorbs" zum verkaufsoffenen Sonntag in die Korbmachergemeinde ein. Am kommenden Sonntag, 24. April, von 12 bis 17 Uhr, ist es wieder soweit.

Die Korbmachergemeinde hat einiges zu bieten. Zum einen eine beachtliche Branchenvielfalt, die von Waren des täglichen Bedarfs wie Bäcker, Metzger und Lebensmittelmärkte über Banken, Bürobedarf, Fahrschulen, Elektrotechnik, Optik bis hin zur Physiotherapie reicht, um nur einige zu nennen. Der Werbegemeinschaft "Michelauer Einkaufskorb" gehören knapp 50 Unternehmen an, die zum Einkaufserlebnis beitragen.



Guter Service und faire Preise

Wo sonst als in Michelau ist Einkaufen ohne Stress und Hektik noch möglich? Dazu tragen neben einer fachgerechten Beratung auch der gute Service und die fairen Preise bei. Ein weiterer Pluspunkt für einen Einkauf in Michelau sind die ausreichend vorhandenen Parkmöglichkeiten, die es nur wenige Meter von Ortszentrum entfernt auf dem Angergelände gibt. Von dort aus kann man mit wenigen Schritten einen Teil der Mitgliedsgeschäfte erreichen und sich vom interessanten Warenangebot überzeugen. Diese kurzen Wege zu den Geschäften findet man in Großstädten nicht.



"Schlemmermeile" rund um den Kirchplatz

Rund um den Kirchplatz erwartet den Besucher des Frühjahrsmarktes wieder die bei Einheimischen und Gästen beliebte "Schlemmermeile", die eine ganze Reihe von kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten hat. Eine gute Gelegenheit, dem heimischen Herd einmal eine Pause zu gönnen, um mit der ganzen Familie einmal Essen zu gehen. Zudem kann jeder aus dem großen Angebot das auswählen, nachdem ihm gerade der Sinn steht.

Das Angebot an Speisen ist international. Neben der fränkischen Küche werden auch die Fans der italienischen und griechischen Küche bedient. Ihre Teilnahme an der Schlemmermeile haben bereits die Gasthöfe "Goldene Krone", der "Fischkorb" und das Restaurant Misurina zugesagt.



Neuheiten auf der "Automeile"

Neben der "Schlemmermeile" wird es auch eine kleine "Automeile" geben. Namhafte Autohäuser der Region werden dem interessierten Besucher die Highlights der motorisierten Fortbewegung zeigen. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den Neuheiten der Branche und davon wird einiges zu sehen sein. Dabei besteht auch die Möglichkeit, im neuen Traumauto einmal hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen oder einen Blick in den Motor- und Kofferraum zu werfen. Darüber hinaus werden die Händler bei Bedarf sicher alle offenen Fragen beantworten.

Auch in diesem Jahr hat die Werbegemeinschaft wieder ihr beliebtes Gewinnspiel aufgelegt. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall, da es eine Reihe von attraktiven Preisen zu gewinnen gibt. Als Hauptgewinn winken vier Einkaufsgutscheine im Wert von zu je 25 Euro, macht zusammen einen Gewinn von 100 Euro. Der zweite und dritte Preis besteht aus zwei Gutscheinen im Gesamtwert von je 50 Euro. Diese können dann beim nächsten Einkauf in ausgewählten Mitgliedsgeschäften des Michelauer Einkaufskorbes eingelöst werden. Darüber hinaus gibt es weitere Preise zu gewinnen, die von den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft als Gutscheine zur Verfügung gestellt wurden. Die öffentliche Verlosung findet in den Abendstunden statt.



Hüpfburg und Würmchenzug für die Kinder

Die Werbegemeinschaft hat auch in diesem Jahr an die jüngsten Besucher gedacht. Eine von vielen Attraktionen werden sicher die beiden Hüpfburgen sein. Auf einer großen Hüpfburg dürfen sich die größeren Kinder austoben. Die kleinere der beiden Hüpfburgen ist für Kleinkinder gedacht. Auch der bunte "Würmchenzug" wird mit seinen kleinen Gästen wieder Runde um Runde drehen. Ebenfalls wieder dabei, die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz. Die Feuerwehr ist mit ihren Fahrzeugen vertreten, wird aber auch mit einigen Vorführungen ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren. Gleiches wird auch vom Roten Kreuz zu sehen sein.

Die Besucher dürfen sich auch auf den Auftritt der Zumba-Crew des Lichtenfelser Fitnessstudios Injoy freuen. Unter der Leitung ihrer Trainerin Anna Nemmert werden die Boys and Girls sicher wieder mit einer energiegeladenen Choreografie begeistern. Auch der bekannte und beliebte DJ WichWahn alias Bertram Wich wird musikalisch einiges zu bieten haben. Bei einem so großen Angebot steht dem Besuch des Michelauer Frühjahrsmarktes nichts mehr im Weg. Übrigens: Auch Neuensee und Schwürbitz nehmen daran teil. gst