Einkaufswochenende bei Murk

Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern und die Frühlingsgefühle erwachen: das perfekte Wetter für ein Wochenendbummel beim Wachenrother Bekleidungshaus Murk.

Am Sonntag, 1. April, hat das Bekleidungshaus von 12 bis 17 Uhr seine Türen für Sie geöffnet. Die perfekte Gelegenheit, um die neue Frühjahrskollektion zu erkunden. Die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode zeichnet sich durch dezente, zarte Farben und modisch-schicke Schnitte aus. Einen Kontrast setzt die Sport- und Freizeitmode, ihre Farben des Sommers dürfen betont kräftig sein. Ein schönes Apricot oder ein auffälliges Blau werden mit der Sonne um die Wette strahlen. Auf der letzten Modenschau am 10. März könnten die Besucher schon einen Einblick gewinnen, wie die Mode die warmen Temperaturen willkommen heißt. Accessoires wie Hüte, Taschen oder Gürtel, die die Blicke auf sich ziehen, standen besonders im Fokus.

Am verkaufsoffenen Sonntag sorgt das Cafe/Restaurant Schmidt mit allerhand Leckereien für das Wohl der Gäste. Wer am Gewinnspiel teilnimmt, kommt in den Genuss, ein Wochenende lang das E-Mobil "Renault Zoe" auf Herz und Nieren zu testen. Zur Verfügung gestellt wird es vom Autohaus Dotterweich in Steinsdorf.



"Jeans-Wochenende"

Der 1. und 2. April steht unter dem Motto "Jeans-Wochenende". Beim Kauf von Blue oder Black Jeanshosen erhalten Sie zehn Prozent Rabatt. Sicher ein weiterer Anreiz, das Kaufhaus Murk in Wachenroth an diesem Wochenende zu besuchen. Darüber hinaus erwartet Sie am Samstag, 1. April, ab 13 Uhr, die "Jeans + Young Fashion Modenschau". Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung erwünscht.

Mit einer Fläche von rund 6000 Quadratmeter ist Murk das führende Kaufhaus der Region. Murk bietet Ihnen unter bekannten Marken eine riesige Auswahl an tollen Styles und Trends genauso wie qualitativ hochwertige Stoffe. Für jeden Geschmack und jeden Anlass ist etwas dabei. Das freundliche Personal steht Ihnen mit Rat und fachkundigem Auge zur Seite und stellt auf Wunsch gerne Kombinationen für Sie zusammen.

