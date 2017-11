Doppeltes Einkaufsvergnügen

Er ist beliebter Treffpunkt für alle Generationen: Der traditionelle Herbstmarkt in Kulmbach. Von Freitag, 28., bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober, präsentiert wieder eine große Zahl an Händlern ihr buntes Warenangebot.

Aufgrund der Großbaustelle am Zentralparkplatz findet der diesjährige Herbstmarkt auf dem Schwedenstegparkplatz (vorderer Bereich) statt. Zusätzlich für alle Shopping-Fans gibt's am 30. Oktober einen verkaufsoffenen Sonntag.

"Der traditionelle Herbstmarkt mit seinen vielen Stammfieranten ist ein toller Start in die Goldene Jahreszeit", freut sich OB Henry Schramm. Viele Händler wie der "Messer- und Scherenschleifer" oder der "Wollestand" halten dem Kulmbacher Herbstmarkt bereits seit Generationen die Treue. "Aufgrund unserer Großbaustelle am Zentralparkplatz mussten die Händler für den diesjährigen Herbstmarkt auf den Schwedensteg ausweichen. Ein großes Dankeschön daher an alle Fieranten für ihr aufgebrachtes Verständnis und für ihr Entgegenkommen", so das Stadtoberhaupt.



Eine Riesenauswahl wartet auf die Besucher

Die große Auswahl ihres Angebotes kann sich sehen lassen: Von Haushaltsartikeln über Obst und Gemüse, Gewürze, Textilien, Korb- und Lederwaren bis hin zu Schmuck, Honigprodukten und Süßwaren reicht die bunte Palette.

Auch für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt: Zum Verzehr werden Fischspezialitäten sowie andere leckere Köstlichkeiten angeboten.

Darüber hinaus kommen auch die kleinen Gäste beim traditionellen Herbstmarkt wieder auf ihre Kosten: Auf sie wartet ein Karussell.

Shopping-Fans aufgepasst! Wer darüber hinaus durch die Geschäfte in der Innenstadt bummeln möchte, der hat am Sonntag, 30. Oktober, von 13 bis zirka 18 Uhr beim Verkaufsoffenen Sonntag ausgiebig Gelegenheit dazu. "Diese zusätzliche Einkaufsmöglichkeit wird von der Bevölkerung gerne angenommen - das hat unsere Erfahrung aus den vergangenen Jahren gezeigt", so Kulmbachs OB Henry Schramm.

Die Kulmbacher Herbstmarkt hat folgendermaßen geöffnet: Freitag, 28. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, Samstag, 29. Oktober, von 9 bis 17 Uhr sowie Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.



In Kulmbach ist jede Menge los

Neben dem traditionellen Herbstmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag gibt es am 30. Oktober weitere Highlights in Kulmbach, die sich glänzend mit einem Einkaufsbummel in der Bierstadt verbinden lassen.

Empfehlenswert ist beispielsweise die Cartoon-Ausstellung im Historischen Badhaus im Oberhacken. Noch bis 15. Januar 2017 präsentieren vier Künstler einen Ausschnitt ihrer Werke, die sonst nur in Zeitungen oder Zeitschriften zu sehen sind. Die prominenten Cartoonisten Renate Alf, Gerhard Haderer, Uwe Krumbiegel und der Kulmbacher Jürgen Scheibe (bekannt durch seine Rubrik "Scheibchenweise"), zeigen einen Ausschnitt aus ihren vielfältigen und unterschiedlichen komischen oder satirischen Illustrationen und Zeichnungen. Sie nehmen die große Politik ebenso aufs Korn wie die kleinen Alltäglichkeiten - und auch die Widrigkeiten und Kuriositäten des Lebens kommen immer wieder in ihren Zeichnungen vor. Das Badhaus ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Nach drei Jahren findet am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 18 Uhr wieder ein Deko- und Künstlermarkt in der Dr.-Stammberger-Halle statt. 60 Aussteller aus ganz Deutschland und Tschechien präsentieren Handgefertigtes wie handbemaltes Porzellan, Korkartikel, Naturseife sowie ein Wellnessprogramm. Natürlich gibt es auch Weihnachtsschmuck, und Künstler aus der Region stellen ihre Bilder aus. Auf dem Programm stehen Vorführungen, zum Beispiel auf einer alten Druckmaschine für Servietten und Bierdeckel. Es gibt Drechselarbeiten, Holzschmuck, und Kinder können ihre Kerzen selbst gestalten, färben und tauchen. Vor der Stadthalle werden Holzskulpturen mit der Kettensäge gefertigt. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2,50 Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. Veranstalter ist Herbert Bulheller, Gutenbergstraße 15, 95512 Neudrossenfeld, Telefon 09203/5768395. Weitere Informationen gibt es unter www.kuenstlermarkt-kulmbach.de.

Wer gerne Jagd auf gebrauchte oder vielleicht sogar antike Schnäppchen macht, kann am Sonntag den Trödelmarkt der Marktagentur Schneider auf dem Real-Parkplatz in der Albert-Ruckdeschel-Straße besuchen.

Am 30. Oktober lädt auch das Einkaufszentrum "Fritz" von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Machen Sie eine Zeitreise in die 20er Jahre, denn zum verkaufsoffenen Sonntag ist der 20er-Jahre-Schuhputzer "Emil" zu Besuch im "Fritz".