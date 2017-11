Coburg "Gans offen"

Am 6. November lädt Coburg zum dritten und letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein. Neben der Gänseverlosung der Narrhalla heißt das Motto an diesem Tag "Coburg Gans International". Von 13 bis 18 Uhr stehen die Geschäfte zum Bummeln, Schauen und Einkaufen offen. Viele Einzelhändler haben sich tolle Aktionen rund um Spätherbst und Winteranfang einfallen lassen. In vielen Geschäften locken leckere Schmankerl und lohnende Sonderangebote. Auch ist der verkaufsoffene Sonntag eine gute Gelegenheit für die ganze Familie, sich für Weihnachten inspirieren zu lassen.

Traditionell gehören die Coburger Narrhalla und die Gänseverlosung zum verkaufsoffenen Sonntag im November. Der Erlös wird wieder einem guten Zweck zu Gute kommen. Für Interessierte und Loskäufer steht in diesem Jahr die Renault-Foto-Box bereit. Außerdem verkauft der Lions Club Coburg Veste den beliebten Coburger Adventskalender. Mit dem Erlös werden Kinder- und Jugendprojekte im Raum Coburg unterstützt.

Nicht nur Bummler und Käufer kommen an diesem Sonntag in Coburg auf ihre Kosten, auch Genießer freuen sich über das Angebot - ganz besonders auf dem italienischen Spezialitätenmarkt. Zehn italienische Händler präsentieren ihr Land und regionale Köstlichkeiten. Sie haben am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. "Gans" viele Coburger und internationale Köstlichkeiten gibt es auf dem Marktplatz. Ob Coburger Bratwurst, Marmelade, Galettes, Fisch oder Schokofrüchte - auf dem historischen Marktplatz können sich die Besucher für den Einkauf stärken.



Die ThermeNatur vermisst ihre Bade-Enten

Die Bad Rodacher Bade-Entchen wollen zurück ins gesunde Nass und jeder kann mithelfen, die gelben Tierchen zurück in die ThermeNatur nach Bad Rodach zu bringen. Dazu gibt man einfach ein Bade-Entchen, das man in der Coburger Innenstadt oder in einem der zahlreichen Coburger Geschäfte findet, in der ThermeNatur ab und bekommt dafür das "2für1-Special" - bis zum 23. Dezember 2016 gibt es zwei Eintrittskarten zum Preis von einer.

Auch Familien mit Kindern finden an diesem verkaufsoffenen Sonntag in der ganzen Coburger Innenstadt tolle Aktionen. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf Coburgs dritten verkaufsoffenen Sonntag am 6. November, zu dem das Citymanagement Coburg einlädt. Die Parkhäuser Albertsplatz-Tiefgarage, Mauer, Zinkenwehr und Post sind an diesem Tag in gewohnter Weise geöffnet. Ab 12 Uhr haben alle Besucher außerdem die Möglichkeit, das HUK-Parkhaus (Einfahrt Kanalstraße) kostenlos zu nutzen. Ebenfalls kostenlos ist das Parken auf dem Anger.





Gewinnspiel "Gans Wortsicher"

Vom 6. bis 12. November dreht sich alles um die Gänse, denn die haben sich, mit Buchstaben versehen, in Coburger Schaufenstern versteckt. Die Buchstaben ergeben zusammengesetzt einen Lösungssatz.

Unter allen Teilnehmern verlost das Coburger Tageblatt in Kooperation mit Zentrum Coburg und dem Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg je einen Coburger Einkaufsgutschein im Wert von 150, 100 und 50 Euro. Alle Gänse gefunden? Dann die Buchstaben zusammensetzen und die Lösung auf die Teilnahmekarte schreiben. Diese bis zum 14. November 2016 beim Coburger Tageblatt, Hindenburgstraße 3a, abgeben oder einsenden, oder die Lösung per E-Mail an csl@inFranken.de oder telefonisch unter 01378/420361 (0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen) durchgeben und Ihre Kontaktdaten hinterlassen.



Diese Geschäfte nehmen teil: BilderWerkstatt Kausch, Steinweg 66; Blooms & Rooms, Ketschengasse 13; Thalia Bücher, Spitalgasse 21; Galeria Kaufhof, Mohrenstraße 17-19; K&L Ruppert, Steinweg 17; Ninis Tanzfabrik, Kleine Johannisgasse 1; Emozione, Herrngasse 10; casimir Low-Carb-Snackbar-Café, Ketschengasse 7; Modehaus Wöhrl, Ketschengasse 14; Faulhaber Mode, Ketschengasse 23; feuer-werk, Markt 5; Fielmann, Mohrenstraße 34; Schöffel-LOWA Store, Mohrenstraße 32; The British Corner, Nägleinsgasse 1; Café-Bäckerei Wilhelm Feyler, Rosengasse 6; Juwelier Deloch, Spitalgasse 17; Juwelier Stahl, Spitalgasse 26; DIE AUGENWEIDE, Steingasse 3; Foto Mitschke, Steinweg 14; Optik Busch, Steinweg 19; Coburger Tageblatt, Hindenburgstraße 3a.