Bikinitrends 2016

Je sommerlicher die Temperaturen werden, desto dringlicher zieht es uns in die Freibäder und an den Badesee. Dabei stellt sich jedes Jahr auf’s Neue die gleiche Frage: Was zieht man an, um den Sommerbody richtig zur Geltung zu bringen? Wir haben ein paar Tipps zu den aktuellen Trends und wo Sie diese in Ihrer Nähe finden.



Peplum Bikinis Noch nie gehört? Ging uns auch so. Doch als wir uns die neuen Bikinis erst einmal angeschaut haben, waren wir direkt verzaubert von den verspielten Schnitten und den fröhlichen Prints. Die Bikinis mit Schößchen sind an die Bademode der 60er Jahre angelehnt und überzeugen durch ihren mädchenhaften Look. Für alle, die sich mit etwas mehr Stoff wohler fühlen gibt es auch Badeanzüge mit Schößchen.



High Waist-Bikinis Wer noch einen High Waist-Bikini vom letzten Sommer im Schrank hat kann diesen getrost wieder auspacken, denn der Trend hält an. Die Vogue zeigt in ihrem diesjährigen Bademodenspecial zahllose High Waist-Teile mit verschiedenen Drucken und in unterschiedlichen Schnitten.



Badeanzüge Der Badeanzug passt nicht recht in die Bikinitrends, ist aber so angesagt, dass er nicht unerwähnt bleiben darf. Ja, der klassische Badeanzug ist wieder im Kommen! Neben diesem in knalligen Farben und bunten Mustern gibt es neue Schnitte und Variationen, die der Figur schmeicheln und Kurven toll zur Geltung bringen.



Schulterfrei Auch schulterfrei erlebt sein Revival. Was seit den 90ern niemand mehr getragen hat, darf jetzt wieder aus den Untiefen des Schranks hervorgeholt werden. Die Vogue rät zu Bandeau-Tops oder Bikini-Oberteilen im Carmen-Schnitt. Diese gibt es mit Rüschen, Schnürung oder ganz schlicht. Egal für welche Ausführung Sie sich entscheiden, mit einem schulterfreien Bikini-Top machen Sie nichts falsch.



Hochgeschlossene Oberteile Diese Version des Bikini-Oberteils sieht sehr sportlich aus. Meist sind die hochgeschlossenen Modelle ohne Wattierung oder Pads und mit schmalen Spaghettiträgern. Kombiniert mit einem knappen Höschen ist hochgeschlossen äußerst reizvoll und ein toller Kontrast zu den klassischen BH-Formen.



Häkelapplikationen Verspieltes Häkeldekor in zarten Pudertönen oder Weiß kann auch dieses Jahr wieder getragen werden. Vor allem zu sonnengebräunter Haut macht dieser Trend eine gute Figur.



Muster Muster liegen klar im Trend. Die Designer greifen aktuell zu geometrischen Prints oder Naturmotiven. Auf den Laufstegen waren großflächig Palmen-, Blüten- und Tierdrucke zu sehen, die Modeketten machen’s nach. Die Farbwahl ist wenig eingeschränkt, ob nun modern in schwarz, creme und metallic oder ganz bunt – Hauptsache auffällig ist die Devise.



Und wo kaufe ich das jetzt? Bamberg ist was Bademoden anbelangt sehr gut aufgestellt. Für alle, die bei der Wahl des Bikinis nicht gerne auf H&M zurückgreifen, gibt es einige gute Alternativen.

Der Klassiker beim Bikinikauf ist Bademoden Utzmann. Das Geschäft überzeugt mit einer riesigen Auswahl und Modellen in verschiedenen Preisklassen.

Neu in Bamberg und gut sortiert ist Hunkemöller. Neben einer exklusiven Auswahl toller Unterwäsche finden Sie hier auch hippe Bademoden zu mittleren Preisen.

Etwas höherpreisig sind das Strumpfgeschäft Satinée und die kleine Lingerie-Boutique Heimlich. Ein Besuch lohnt dennoch, denn beide Läden bieten dem Kunden Bademoden fernab von 0815-Schnitten und langweiligen Farben.