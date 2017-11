In all den Jahren schneidet der Forchheimer Einzelhandel bei der Befragung im Rahmen des Forchheimer Kundenspiegels sehr heterogen ab. Das heißt: Es gibt bei einem sehr breiten Mittelfeld einige Geschäfte mit überaus positiven Werten, aber auch einige Läden, die von Verbrauchern stark kritisiert werden. Das ist auch eines der markanten Ergebnisse bei der Befragung in diesem Jahr. Wobei die Extreme weiter auseinanderdriften: Geschäfte, die vor wenigen Jahren beim Punkt Freundlichkeit gut abgeschnitten haben, konnten noch weiter zulegen, während kritisch eingeschätzte Händler in der Kundenmeinung weiter an Boden verloren. Dabei auffällig ist, dass gerade viele der übrig gebliebenen inhabergeführten Fachgeschäfte überdurchschnittlich gute Werte aufweisen.

Für den 7. Forchheimer Kundenspiegel wurden rund 900 repräsentativ ausgewählte Kunden vom Hengersberger Marktforschunginstitut MF Consulting Dieter Grett befragt. Sie gaben an, in welchen der insgesamt 92 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie eingekauft bzw. andere Leistungen in Anspruch genommen haben. Bewerten konnten sie Freundlichkeit, Beratungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis in den jeweiligen Geschäften.

Gegenüber anderen Städten präsentieren sich in Forchheim vor allem Augenoptiker und Bäcker überaus positiv. Sie liegen in punkto Freundlichkeit weit über dem Bundesdurchschnitt. Das in allen drei Merkmalen am besten beurteilte Unternehmen ist zum wiederholten Male eine Apotheke, gefolgt von einer Bäckerei.

84,6 Prozent der Befragten gab an, dass sie mit der Freundlichkeit in den Geschäften sehr zufrieden sind. Laut Marktforschungsinstitut ergibt sich daraus für Forchheim im Vergleich zu 141 anderen deutschen Städten der 54. Platz - für Forchheim das bisher beste Resultat bei insgesamt sieben Untersuchungen.

Die bedenklichsten Ergebnisse beim Merkmal Freundlichkeit erhielten ein Baumarkt und ein Schuhgeschäft. Betrachtet man die Konsumentengruppen nach ihrem Alter, so urteilen die Jüngeren zwischen 18 und 25 Jahren eher kritischer als die Käufer über 45 Jahren. Am zufriedensten sind im Schnitt die Rentner. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von jungen Familien eher kritisch beurteilt.





Kundenzufriedenheit über 90 Prozent

Juwelier und Uhrmachermeister Bauer Branchensieger

Der Juwelier und Uhrmachermeister Ralph Bauer am Rathausplatz ist bei einer Umfrage des Institutes für Marketing und Martforschung als Branchensieger in punkto Kundenzufriedenheit hervorgegangen. Untersucht worden waren sieben Uhren- und Schmuckgeschäfte. Der "Kundenspiegel" weist eine Kundenzufriedenheit von über 90 Prozent auf.

Der Meisterbetrieb mit eigener Werkstatt hat ein einfaches Prinzip: Den Kunden zufrieden stellen und auf Qualität achten. In der sorgfältig ausgewählten Produktpalette findet man neben Uhren, Ringen, Ohrringen Trauringen und Anhängern auch eine große Auswahl an Brillantschmuck.

Der Familienbetrieb ist einer der ältesten in Forchheim, in der dritten Generation seit über 80 Jahren in der Stadt ansässig und wird von Uhrmachermeister Ralph Bauer geführt. Für den Trendbereich hat er ein weiteres Geschäft in der Sattlertorstraße (Goldgrube Trend und Zeit). Auch in Ebermannstadt ist Bauer mit einem Geschäft vertreten. Daneben bietet das Familienunternehmen einen Internetverkauf unter www.trendundzeit.de.

Das Team mit Geschäftsinhaber Ralph Bauer, seiner Frau Maritta, Uhrmachermeister Christian Glass und Schmuck-Fachberaterin Anne Gillert sehen den Branchensieg als große Auszeichnung ihrer Kundenorientierten Geschäftsphilosophie. Und als Verpflichtung, sich weiter für ihre Kunden einzusetzen. JH



"Schönste Bestätigung"

Auch Schuh Bögelein ist Branchensieger

Bereits zum siebten Mal in Folge wurde Schuh Bögelein Branchensieger beim 7. Forchheimer Kundenspiegel. Die Kunden wurden nach Zufriedenheit mit Freundlichkeit, Beratungsqualität und dem subjektiv wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis gefragt. Mit Abstand konnte sich hier Schuh Bögelein in allen drei Bereichen behaupten. "Dieses Ergebnis ist die schönste Bestätigung für unsere tägliche Arbeit und zugleich ein Ansporn mit den Bemühungen, unseren Kunden zu helfen, weiterzumachen. Wir wollen auch in Zukunft unser Bestes geben, wobei die Gesundheit unserer Kunden an oberster Stelle steht", so der Geschäftsführer Marc Bögelein.

Schuh Bögelein ist einer der erfolgreichsten und fortschrittlichsten Fachbetriebe für Orthopädie-Schuhtechnik in der Region. Der Familienbetrieb kann auf eine 65-jährige Geschichte zurückblicken.

Für die Gesundheit ihrer Kunden arbeitet Schuh Bögelein ständig an neuen Analyse - und Messverfahren. Die Leistungen reichen mittlerweile weit über den Fuß hinaus, wie z.B. die Bewegungsanalyse bis Knie oder ganzheitlich, die Rücken- und Haltungsanalyse und die Körperanalyse.

Die Messungen helfen dabei, Fehlhaltungen frühzeitig zu erkennen. Eine gute Körperhaltung ist Basis für einen beschwerdefreien Bewegungsapparat. Mit dem individuellen Analyse-Angebot können die Ursachen von Fehlhaltungen aufgedeckt und mit orthopädischen, schuhtechnischen Maßnahmen zielgerichtet verbessert werden. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz sensomotorischer Einlagen, mit deren Hilfe gezielt sensomotorische Impulse gesetzt werden können und damit bestimmte Muskelgruppen angesprochen werden.

Auf einer Verkaufsfläche von mehr als 250 Quadratmeter gibt es für die Kunden von klein bis groß ein umfassendes Angebot an Schuhen. Vom Lauflernschuh, modischen Damen-/Herrenschuh bis zum Bequemschuh, Wander- oder Laufschuh kann Schuh Bögelein einiges bieten. Detailliertere Informationen zu den Messungen finden Sie unter www.schuh-boegelein.de



Kunden im Mittelpunkt

OBI-Forchheim punktet mit echt fränkischer Herzlichkeit

Jeder, der den OBI in Forchheim betritt, merkt es sofort - hier passt die Stimmung! Die Infodame begrüßt jeden mit einem freundlichen Lächeln und sobald man einem Mitarbeiter über den Weg läuft, wird man mit einem herzlichen "Grüß Gott" willkommen geheißen. Diese Herzlichkeit steht in keiner Geschäftsanweisung, das kommt direkt aus der fränkischen Seele!

Kein Wunder, dass sich der Baumarkt an der Äußeren Nürnberger Straße seit mittlerweile fünf Jahren am neuen Standort erfolgreich behauptet. Das Forchheimer OBI Team verlässt sich eben nicht auf freche Werbeaussagen und Rabattschlachten, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche: hier stehen die Kunden im Mittelpunkt!

Und die schätzen nicht nur das umfassende Sortiment und die fairen Preise, sondern in erster Linie den tollen Service und die kompetente Fachberatung. Vor allem im Gartencenter - einem Aushängeschild des OBI-Marktes - stehen den Kunden echte Profis vom Fach zur Seite. Rainer Wunner zum Beispiel, der den Kunden als Garten-Chef bekannt ist, hat vor seiner Laufbahn bei OBI eine Lehre zum Blumen- und Zierpflanzengärtner absolviert. Nach mehr als 16 Jahren in Forchheim weiß er genau, was seine Kunden erwarten: "Viele kommen schon seit Jahren und schätzen besonders die Tipps vom Profi. Egal mit welchem Wunsch die Leute zu uns kommen, wir finden ganz bestimmt das Richtige!" Das OBI-Gartenparadies hält für seine Kunden eine weitere Besonderheit parat. Unter der Marke "original regional" wird ein exklusives Sortiment an Pflanzen angeboten, das ausschließlich von Produzenten aus der Region stammt - und das zu Spitzenpreisen und in bester Gärtnerqualität.

Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrer Nummer 1 - OBI-Forchheim!



"herzlich.fränkisch.nah."

Möbel Fischer zum zweiten Mal ausgezeichnet

Möbel Fischer ist das führende Familienunternehmen in der Möbelbranche in der Region. Seit 1924 fest in Familienhand und mittlerweile geführt von der 3. und 4. Generation. Die vier Filialen in Herzogenaurach, Forchheim und Nürnberg bieten auf über 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche alles, was zum Thema Wohnen und Küche dazugehört. Möbel Fischer bietet seinen Kunden servicegerechte Sortimente, persönliche Ansprache und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Dies wird erneut vom Forchheimer Kundenspiegel mit dem Platz 1 im Bereich Einrichtungshäuser belohnt. Für die Geschäftsleitung des Unternehmens steht die Kundenbegeisterung an oberster Stelle, deshalb finden die Umfrageergebnisse und Kundenwünsche sofortige Berücksichtigung in vielen Unternehmensentscheidungen. "Ich freue mich, dass wir im Bereich Freundlichkeit und Beratungsqualität überzeugen konnten, denn daran arbeiten wir täglich. Wir wollen, das unsere Kunden sich von Anfang bis Ende wohlfühlen und uns als der Einrichtungspartner in Franken sehen - eben herzlich.fränkisch.nah", so die Geschäftsführerin Christina Fischer über die Auszeichnung.



Kunden wählen Volksbank Forchheim eG auf Platz 1

Seit 1998 und damit zum siebten Mal in Folge überzeugt die Volksbank Forchheim eG beim Forchheimer Kundenspiegel. Bei der regionalen Umfrage wählten Kunden aus insgesamt sieben Geldinstituten die Volksbank Forchheim als Branchensieger aus - und das in allen drei Kategorien: für ihre "Freundlichkeit", ihre "Beratungsqualität" und ihr "Preis-Leistungs-Verhältnis". Befragt wurden über 800 Personen.

"Wir empfinden die Auszeichnung als großes Lob unserer Kunden", freut sich Gregor Scheller, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Forchheim. "Den Erfolg führen wir dabei vor allem auf unsere umfassende und persönliche Beratung zurück." Daneben überzeugt die Volksbank Forchheim aber auch mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. So bietet die Filialbank ihren Kunden beispielsweise ein kostenfreies Online-Girokonto an. "Als Genossenschaftsbank vor Ort hat die Volksbank Forchheim eine enge Bindung zur Region", erläutert Gregor Scheller. "Diese Verbundenheit stärkt unser Gespür für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden und macht uns in der Beratung so besonders." Das starke Vertrauen der Kunden in die Volksbank Forchheim zeigt sich auch darin, dass die Bank im vergangenen Jahr insbesondere bei den Kundeneinlagen und im Anlagebereich ein starkes Wachstum verzeichnete: Die betreuten Kundeneinlagen erhöhten sich um 57,9 Millionen auf 1,17 Milliarden Euro.

Rund 90 Berater stehen den Kunden bei der Genossenschaftsbank in insgesamt 19 Filialen zur Verfügung - und das an sieben Tagen die Woche. Auch am Wochenende ist die Bank auf Wunsch für ihre Kunden da und kommt zur Beratung sogar zu den Kunden nach Hause. Gregor Scheller: "Die Auszeichnung ist für uns Ansporn, unsere Beratung weiter zu intensivieren. So sind wir derzeit dabei, unsere Kunden individuell darüber aufzuklären, wie sie ihr Geld in Zeiten von Nullzinsen optimal anlegen."

Wer Interesse an einem Anlageberatungsgespräch hat, kann telefonisch unter 09191/617-0 oder per E-Mail an mail.service@volksbank-forchheim.de einen Termin vereinbaren.