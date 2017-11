24 Stunden geschenkt

Groß feiern

Alle vier Jahre dürfen die rund 55.000 Schalttagskinder in Deutschland wieder groß feiern. Dazwischen müssen sie auf den 28. Februar oder 1. März ausweichen, doch heuer können sie an ihrem richtigen Geburtstag die Korken knallen lassen. Das Geburtsdatum amtlich verschieben zu lassen, ist rechtlich nicht möglich.



Ja sagen

Der Heiratsantrag ist für viele nach wie vor Männersache. Besonders streng sehen das die Briten: Hier dürfen die Frauen nur in einem Schaltjahr die Frage aller Fragen stellen. Sagt der Mann Nein, muss er der Tradition folgend der Frau ein Geschenk machen.



Geld ausgeben

Vorsicht: Ein Tag mehr bedeutet auch ein Tag mehr zum Einkaufen. Rund vier Milliarden Euro pro Tag geben die Deutschen durchschnittlich aus. Der Schalttag lässt also die Kassen klingeln und freut die Wirtschaft.



Zeit genießen

Ganze 86.400 Sekunden gibt es am 29. Februar geschenkt. Die sollte man nutzen. Ob Familienabend, Theater oder Restaurantbesuch: Einfach den Extratag genießen.

dpa-mag



Die Schaltsekunde

Um das Kalenderjahr an die Umlaufzeit der Erde um die Sonne anzugleichen, berechnet der Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme ab und an eine Schaltsekunde. Da die Erdumdrehung durch den Einfluss der Gezeiten mit der Zeit langsamer wird, sind solche Schaltsekunden notwendig. Allerdings finden sie wesentlich seltener und in unregelmäßig statt. Das bisher längste Jahr war 1972 mit einem Schalttag und zwei Schaltsekunden.