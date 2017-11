1. Platz für Auto-Scholz ?

Im Jahr 1894 gegründet, kann die Auto-Scholz Gruppe heute auf eine erfolgreiche 123-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Bereits 1904 unterzeichnete Carl Benz einen Automobil-Liefervertrag mit Auto-Scholz Firmengründer Herrmann Scholz - somit ist das Unternehmen zweitältester Mercedes-Benz Partner weltweit. Vor 16 Jahren hat eben diese Auto-Scholz Gruppe den ehemaligen Betrieb Karl Dornhöfer sowie den Nutzfahrzeuge-Betrieb Gemeinder in Kulmbach in die traditionsreiche Firmengruppe integriert, bestehende Stärken ausgebaut und neue Impulse eingebracht. Mit Erfolg: Der 1. Platz beim Kulmbacher Kundenspiegel zeigt, dass die Mannschaften in beiden Betrieben einen außerordentlich guten Job machen.

"Kunden entscheiden sich für unseren Service und unsere Fahrzeuge, weil sie die Gewissheit haben wollen, in besten Händen zu sein. Deshalb steht eine hervorragende Kundenbetreuung bei uns immer an erster Stelle" so Auto-Scholz Inhaber Michael Eidenmüller. "Dieses hohe Niveau möchten wir unbedingt halten. Daran arbeiten wir jeden Tag."

Serviceleiter Christoph Merkle freut sich über den 1. Platz im Kundenspiegel, und führt diesen neben den hervorragenden Produkten in erster Linie auf sein erstklassiges Team zurück: "Es macht Freude, mit einem hoch engagierten Team zusammen zu arbeiten, das durch täglichen Einsatz und mit persönlicher Leistungsbereitschaft, Wissen und Kompetenz seine Kunden begeistert".

Das erfolgreiche Unternehmen wurde bereits mehrfach mit Preisen für hervorragende Kundenorientierung ausgezeichnet. So bietet Auto-Scholz - um nur einen kleinen Teil zu nennen, einen 24-Stunden-Notdienst, Nutzfahrzeug-Service bis 19 Uhr, umfangreichen Mobilitätsservice, Zubehör-Verleihservice, eine riesige Auswahl an Neu- und Vorführwagen sowie "Junge Sterne" - die besten Gebrauchten von Mercedes-Benz mit umfangreichem Leistungspaket. Ein Besuch lohnt sich.