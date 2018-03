Spaß, Spannung und Erholung

Das Ammerland im Nordwesten Niedersachsens ist vor allem geprägt durch seine Fülle an Parks und Gärten. Ein besonderes Schauspiel ist im Frühling die Rhododendron-Blüte. Aus diesem Anlass findet im Mai 2018 wieder die "Rhodo" statt, Europas größte Schau von Rhododendren und Azaleen. Aber nicht nur Naturliebhaber kommen im Ammerland auf ihre Kosten, die Gemeinde Wiefelstede im Herzen der Urlaubsregion etwa hat vor allem für aktive Familien jede Menge Abwechslung zu bieten. Mittelpunkt des Geschehens ist in der warmen Jahreszeit der 12 000 Quadratmeter große Bernsteinsee.



Bei schönem Wetter an den Bernsteinsee

In Wiefelstede findet die ganze Familie Spannung und Spaß, gleichzeitig kann man sich aber auch erholen und zur Ruhe kommen. Einheimische und Gäste zieht es bei schönem Wetter an den Bernsteinsee im Ortsteil Conneforde. Der Naturbadesee verfügt über eine Rutsche, einen Sprungturm und das "Fun Floß", das an einem 55 Meter langen Tau vom Ufer zum Leuchtturm fährt. Ein weiteres Highlight ist das Wassertrampolin mit zehn Metern Durchmesser. Sandstrände mit Sonnenschirmen, mehrere große Liegewiesen sowie ein Tretbootverleih stehen zur Verfügung. Der Bernsteinsee bietet zudem gute Bedingungen zum Tauchen, Surfen und bei entsprechendem Wind auch zum Segeln. Für Badegäste stehen separate sanitäre Anlagen mit Umkleidekabinen zur Verfügung. Auch für Wohnmobilisten ist Wiefelstede im Übrigen ein attraktives Ziel: Reichlich Stellplätze gibt es auf den Campingplätzen in Conneforde am Bernsteinsee sowie in Mollberg am Rabbensee.



Abenteuer im Kletterwald

Unweit des Bernsteinsees findet man den Kletterwald "Forest 4 Fun" mit seinen vielen Outdoor-Abenteuern, am 17. März öffnet er wieder seine Pforten. Der Kletterpark liegt in einem etwa vier Hektar großen Waldgebiet. Hier wurden in unterschiedlichen Höhen Plattformen an den Bäumen angebracht, zwischen denen sich jeweils verschiedene Hindernisse befinden. Diese Elemente können beklettert werden, sie bestehen aus Holz, Netzen oder Tauen. An Stahlseilen sind sie zu längeren Parcours miteinander verbunden. Beim Klettern gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sodass für jeden das Passende dabei ist.

djd