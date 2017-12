Skifahren, Langlaufen und Rodeln in Franken

Nach unserer Zählung gibt es in Franken 54 Skigebiete mit zusammen 63,8 Kilometer Pistenlänge. Verglichen mit dem Alpenraum, wo allein das größte Skigebiet - "Les Portes du Soleil" in Frankreich - auf rund 600 Kilometer Pisten kommt, wirkt das natürlich bescheiden. Aber immerhin.







Frankens Abfahrtsstrecken liegen hauptsächlich im Fichtelgebirge, in der Rhön und im Frankenwald. Aber selbst im Steigerwald oder in der Fränkischen Schweiz finden sich vereinzelt Möglichkeiten, die Bretter anzuschnallen.









Frankenwald

Skifahren und Langlaufen ist im Frankenwald an vielen Orten möglich. Außerdem laden Winterwanderwege zum Beispiel in Bad Steben, Hof, Presseck, Nordhalben oder Schwarzenbach am Wald zum Spaziergang ein - mit Schneeschuhen oder ohne.



Skifahren

14 Liften stehen Alpinfahrern im Frankenwald zur Verfügung. Der höchste Berg ist mit 800 Metern der Döbraberg. Weitere Zentren sind Tettau und Ludwigsstadt in der Rennsteigregion.



Langlaufen/Skating

Egal ob Skating oder klassisches Langlaufen, im Frankenwald gibt es an die 530 Kilometer Loipenstrecken. In Gösmes-Walberngrün und Presseck können Langläufer auf Flutlichtloipen auch abends fahren.



Rodeln

In vielen Wintersportorten, wie Naila und Nordhalben, gibt es auch Möglichkeiten zu rodeln.



Info

Unter www.frankenwald-tourismus.de finden Sie den aktuellen Wintersportbericht und Öffnungszeiten zu den Loipen und Pisten im Frankenwald.





Rhön

Neben Skifahren, Langlaufen und Rodeln kann man in der Rhön auch Snowkiten und Schneeschuhwandern. Höchster Berg ist mit 950 Metern die Wasserkuppe in Hessen. Aber auch der Bayerische Teil der Rhön hat für Wintersportler einiges zu bieten.



Skifahren

Zum fränkischen Teil der Rhön zählen der Kreuzberg und der Arnsberg mit jeweils an die zehn Kilometern Skipiste. Der Simmelsberg bei Gersfeld im hessischen Landkreis Fulda ist zehn Kilometer entfern, die Wasserkuppe 20 Kilometer. Die längste Abfahrt dort ist die Abtsroda-Piste mit 1050 Metern.



Rodeln

Schlittenfahren ist zum Beispiel auf der Wasserkuppe in Gersfeld möglich. Auch unterhalb des Klosters Kreuzberg (Bischofsheim) gibt es einen 250 Meter langen Rodelhang.



Langlaufen

Langlauf Auch die Langläufer kommen sowohl auf der Wasserkuppe, als auch in der ganzen Rhön voll auf ihre Kosten. Das bekannte Loipenzentrum Rotes Moor bei Gersfeld



Die höchste

Skipiste in Franken liegt im Fichtelgebirge. Vom Ochsenkopf, mit seinen 1024 Metern zweithöchster Berg Frankens, geht es abwärts. Höher ist nur der gegenüberliegende Schneeberg (1051 Meter). Dort ist gibt es aber keine Pisten.



Die längsten

Skipisten Frankens gibt es in der Rhön. 13 Kilometer stehen rund um den Kreuzberg zur Verfügung, am Arnsberg sind es 9,5 Kilometer.





Die meisten

Skigebiete liegen mit jeweils elf im Frankenwald und im Fichtelgebirge. Die längsten Pisten bieten hier Ludwigsstadt (4 km) und der Ochsenkopf (4,7 km).



Die niedrigste ...

Skipiste Frankens mit überörtlicher Wirkung dürfte bei Muggendorf in der Fränkischen Schweiz liegen. Hier fährt man auf 340 bis 310 Meter Höhe.