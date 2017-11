Neben abenteuerlichen Achterbahnen und Karussells sorgen im Freizeitland Geiselwind außerdem Live-Shows, ein integrierter Tierpark und spezielle Events für jede Menge Unterhaltung.



Auf über 400.000 m² Fläche bietet der Freizeitpark über 100 spektakuläre Fahrattraktionen. Für

unglaubliche Adrenalinschübe sorgt beispielsweise Deutschlands einzige Looping-Achterbahn mit

Vorwärts- und Rückwärtsfahrt namens Boomerang. Der T-Rex Tower sorgt für eine fantastische

Aussicht und mit unerwarteten Abstürzen auch für jede Menge Schweißausbrüche. Etwas entspannter, aber dennoch amüsant, geht es bei der Fränkischen Weinfahrt zu.



Doch nicht nur Jugendliche und Erwachsene kommen im Freizeitland Geiselwind auf ihre Kosten. Auch das Angebot für Kleinkinder ist äußerst umfangreich. Ein Affenreservat und ein Streichelzoo bieten einen entspannten Ausgleich zu den aufregenden Fahrgeschäften. Spannende Live-Shows und Special Events an Halloween und zum Oktoberfest runden das Angebot perfekt ab.



Der kleine Hunger zwischendurch kann bei der Crazy-Kraken Taverne oder im Bierzelt Bavaria gestillt werden.



Öffnungszeiten:

April bis Oktober täglich 09.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr



Adresse:

Wiesentheider Str. 25, 96160 Geiselwind



Anreise:

Der Freizeitpark im unterfränkischen Geiselwind befindet sich direkt an der Autobahn A3

Nürnberg-Würzburg und verfügt über eine eigene Abfahrt. Aus Württemberg erreicht man die A3 am

besten über die A81 und aus Sachsen und Thüringen über die A71, A73 oder die A9 / A70.



Preise:

Kinder unter 1,10m: frei

Kinder ab 1,10m: 23,50 Euro

Erwachsene und Kinder ab 1,40m: 29,50 Euro

Senioren: 23,50 Euro

Familientag pro Person: 22 Euro

Saisonkarte 69 Euro



Website:www.freizeit-land.de