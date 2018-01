Bayreuth: Die schönsten Ausflugsziele mit Kindern

Tschakka Bay Playland



Die Suche nach aufregenden Ausflügen für die ganze Familie kann auf Dauer anstrengend werden. Dass bei solch einer Unternehmung sowohl die Eltern als auch die Kinder auf ihre Kosten kommen, ist gar nicht so leicht. Außerdem können einem mit der Zeit schon einmal die Ideen für eine aktive Wochenendgestaltung oder den nächsten Kindergeburtstag ausgehen. Damit jungen Familien auch in Zukunft nicht die Ideen ausgehen, haben wir eine kleine Übersicht für Bayreuth erstellt:Das Tschakka Bay Playland ist ein Spieleparadies für Kinder jeden Alters und eigentlich immer ein tolles Ausflugsziel. Im Playland tauchen die Kleinen in eine spannende Dschungel-Welt ein. Dabei können sie beispielsweise im gesicherten Baumhaus-Komplex herumtollen, den Kletter-Vulkan besteigen, sich im Trampolin-Bereich austoben oder eine der zwei Rutschen herunterjagen.Außerdem mit im Angebot: die kindgerechten Dino-Race Karts für spannende Wettrennen und ein Kleinkinder-Bereich mit Bällebad. Für Kindergeburtstage gibt es spezielle Geburtstagspakete Bernecker Straße 79Dienstag - Freitag: 14 bis 19 UhrSamstag, Sonntag und an Feiertagen: 11 bis 19 UhrMontags geschlossen (außer in den bayerischen Schulferien) Preise: zwischen 3,50 und 7,50 Euro pro PersonWebsite: www.tschakka-bay.de Klettern ist ein Sport für alle Altersklassen. Wer auch bei schlechtem Wetter Lust auf einen aktiven Ausflug mit den Kindern hat, ist hier richtig. Die "steilste Halle Frankens" bietet eine Kletter- und Boulderfläche von rund 560 Quadratmetern und Klettertouren mit einer Routenlänge von bis zu 12 Metern.Neulinge können sich bei einem der Grundkurse von fachkundigem Personal schulen lassen. Bei der Kursauswahl sind auch die speziellen Kletter-Angebote für Kindergeburtstage ab 8 Jahren zu finden, die das Kletterzentrum bereithält. Bei diesen Angeboten sollen die Kinder von geschultem Personal spielerisch ans Bouldern herangeführt werden.Achtung: Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten.Schwabenstraße 27Montag - Donnerstag: 15 bis 22 UhrFreitag: 15 bis 23 UhrSamstag: 11 bis 23 UhrSonntag: 11 bis 22 Uhr Preise: zwischen 5,40 und 9,50 Euro für NichtmitgliederEin tolles Ausflugsziel mit den Kindern: der Röhrenseepark. Der Tierpark im Süden Bayreuths bietet der ganzen Familie Erholung und hält interessante Informationen über unsere vielfältige Tierwelt bereit. Zu bestaunen sind im Röhrenseepark unter anderem ostsibirische Dybowski-Hirsche, australische Kängurus und rosa Flamingos.Besonders spannend für Kinder: Das Streichelgehege, wo Gruppen bei entsprechender Voranmeldung ganz nah an die Tiere herankommen.Der aufregende Generationenspielplatz bietet außerdem Klettermöglichkeiten, große Sandspielflächen, einen Wasserspielplatz und Fitnessgeräte für Jung und Alt.Pottensteiner Straße, 95410 Bayreuthjederzeit öffentlich zugänglichkostenlosKinder sind bekanntlich nicht gerade die größten Fans von langweiligen Stadtführungen und trockenen Fakten. Speziell für Familien bietet die Stadt Bayreuth aber eine Tour für Jung und Alt an.Zwischen anderthalb und zwei Stunden lang erkunden die Teilnehmer das historische Bayreuth. Dabei achtet die Stadtführerin mit ihren kindgerechten Anekdoten darauf, dass es den Kleinen nicht zu langweilig wird.Tourist-Information Bayreuth, Opernstraße 222. und 22. April, 20. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 2. Und 16. September, 21. Oktober - jeweils 14.30Erwachsene: 6 EuroKinder (2-14 Jahre): 3,50 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder): 12 EuroEin weiterer Spaß für Groß und Klein: ein Ausflug ins Bayreuther Eisstadion. Im Stadion finden nicht nur die Eishockey-Spiele der Bayreuther Tigers statt. Von Oktober bis März steht die Eisfläche auch der Öffentlichkeit zum Schlittschuhlaufen zur Verfügung.Gerade für die kleinen Besucher bieten die Eislauf-Hilfen zum Abstützen eine gute Möglichkeit, sich langsam ans Eislaufen heranzuwagen. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort gegen Gebühr welche leihen.Am Sportpark 3Die Öffnungszeiten können wegen des Eissport-Betriebs täglich variieren. Die aktuellen Öffnungszeiten gibt es hier. Kinder bis 13 Jahre: 1,20 EuroErwachsene: 3,50 EuroStudenten, Azubis: 3 EuroJugendliche, Schüler, Wehrpflichtige: 2 EuroStudenten, Azubis: 3 EuroBowling ist alles andere als ein langweiliger Erwachsenensport. Denn Im Blu Bowl-Center kommen Kinder genauso auf ihre Kosten. Die Banden der einzelnen Bahnen können - wenn gewünscht - hochgeklappt werden. Dadurch wird auch für die kleinen Gäste jeder Wurf zu einem Treffer.Wer genug vom Bowlen hat, muss sich nicht langweilen. Genauso gut kann man hier nämlich auch Tischtennis, Darts, Air-Hockey oder Tisch-Kicker spielen. Auch in der Blu Bowl Arena gibt es spezielle Angebote für Kindergeburtstage Für Essen und Trinken ist im Bowling-Center auch gesorgt: Im Restaurant gibt es beispielsweise Burger, Schnitzel, Fingerfood aber auch Salate.Himmelkronstraße 1-3Montag - Donnerstag: 15 bis 0 UhrFreitag: 15 bis 2 UhrSamstag: 13 bis 2 UhrSonntag: 13 bis 0 Uhrje nach Uhrzeit und Wochentag pro Person pro Spiel zwischen 0,99 und 3,80 Euro bzw. zwischen 10 und 28 Euro pro Bahn und pro Stunde