Adventsspendenaktion

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe, der Freude und des Miteinanders. Aus diesem Grund ruft Franken HELFEN Franken besonders in dieser Zeit des Jahres in den Tageszeitungen und auf dem Portal inFranken.de der Mediengruppe Oberfranken zum Spenden für unterschiedlichste Projekte und Menschen in Not auf. Helfen Sie uns dabei, Bedürftigen in der Region zu helfen. Jeder gespendete Euro kommt zu 100% an den guten Zweck.

Im Rahmen unserer Adventsspendenaktion 2017 unterstützen wir:

Bürgerverein in Ebern

Aromapflege für Palliativpatienten des Seniorenzentrum Albrecht Dürer in Bamberg

Außenanlage der Kita Friedrich Oberlin in Bamberg

Musikalische Frühbildung in der Grundschule Coburg-Neuses

Leukämie erkrankter Jakob Conrads aus Herzogenaurach

Kind mit starken Kriegsverletzungen einer syrischen Flüchtlingsfamilie in Coburg

Schwer erkrankte Sophia Weihermüller aus Altenkunstadt

Freiwilligenzentrum „Aktive Bürger“ in Lichtenfels

Humanitäre Hilfe für Menschen in Not in Weißenbrunn

Helfen Sie mit!

Franken HELFEN Franken e.V.

Sparkasse Bamberg

IBAN: DE 62 7705 0000 0302 1945 01

Bitte geben Sie als Verwendungszweck das jeweilige Projekt an, das Sie unterstützen möchten.

Ihre Spende ist zu 100 % steuerlich absetzbar