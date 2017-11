Fotowettbewerb: Gib dem sozialen Engagement in Franken ein Gesicht

Mehr als 50 Fotos habt ihr uns zum Thema Franken helfen geschickt und damit gezeigt, welch großen Stellenwert soziales Engagement in Franken hat. Dafür, aber auch in erster Linie für euer Engagement, möchten wir uns bei allen Teilnehmern ganz herzlich bedanken. Tag täglich reicht ihr Menschen in Not in den unterschiedlichsten Situationen eine helfende Hand. Damit macht ihr das Zusammenleben in Franken herzlicher, wertvoller und einfach ein Stückchen besser. Da bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als: DANKE!



Aus allen eingesendeten Fotos haben wir eine Fotocollage erstellt, die ihr hier kostenlos downloaden könnt.



Zum Download bitte auf des Poster klicken:









An 10 ausgeloste Gewinner schicken wir die Collage ausgedruckt per Post. Die Gewinner kontaktieren wir per E-Mail oder über die Facebook-Nachrichtenfunktion. Vielen Dank an alle Teilnehmer!