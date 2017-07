Brand im Krankenhaus Hohe Warte in Bayreuth

Bayreuth - Die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einer Dehnfuge auf der Baustelle des Krankenhauses Hohe Warte hat am Dienstagabend (18. Juli) gegen 18.15 Uhr für einen Großeinsatz der Bayreuther Feuerwehren gesorgt. Dies teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Der Schmorbrand konnte schnell gelöscht werden, zu Schaden kam niemand.



Im Baustellenbereich des Krankenhausgeländes stellten die Feuerwehren auf dem Dach eine erhebliche Rauchentwicklung aus einer Dehnfuge fest. Nachdem die Brandstelle zunächst oberflächlich mit einem Schaumlöscher abgekühlt wurde, ist die Dachpappe um die Dehnfuge herum mit Hacken und Muskelkraft entfernt worden, beschreibt die Feuerwehr. Um tiefer in die noch immer rauchende Fuge hinein zu gelangen, setzten die Einsatzkräfte Löschlanzen ein, die mit einem Hammer von oben in die Fuge hinein geschlagen wurden und über deren Düsen anschließend Wasser eingespritzt wurde, um die betroffene Stelle zu kühlen. Um einen größeren Bereich zu erreichen wurden mit einer Bohrmaschine weitere Löcher in die Wand und die Decke gebohrt und mit den Löschlanzen gewässert.



Parallel wurde ständig mit zwei Wärmebildkameras sowohl auf dem Dach als auch im Inneren des Gebäudes die Temperatur um die Brandstelle herum kontrolliert. Nach gut einer Stunde zeigten die aufwendigen Maßnahmen ihre Wirkung, die Temperaturen gingen deutlich zurück. Gegen 20 Uhr war der Einsatz für die 33 Einsatzkräfte der Abteilungen Ständige Wache, Innere Stadt und St. Georgen sowie den ebenfalls angerückten Rettungsdienst und die Polizei beendet. Die Abteilung Ständige Wache kontrollierte um 21 Uhr noch einmal die Brandstelle, die aber keine Auffälligkeiten mehr zeigte.



Patienten kamen während des Einsatzes nicht zu Schaden. Auch eine Räumung des Gebäudes war nicht erforderlich, da sich die Rauchentwicklung auf den Außenbereich beschränkte. Was den Schmorbrand verursacht hat ist unklar.