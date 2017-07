Albert-Schweitzer-Schule in Bayreuth wegen Verdacht auf Schadstoffe geschlossen

Bayreuth -



Raumluftmessung soll Klarheit bringen



Die Albert-Schweitzer-Schule in Bayreuth wird mit sofortiger Wirkung für den Schulbetrieb geschlossen. Dabei handelt es sich um eine Vorsorgemaßnahme, zu der sich die Stadt aufgrund der Ergebnisse jüngster Baustoffuntersuchungen veranlasst sieht. Bei der Untersuchung konnte eine erhöhte Schadstoffkonzentration von Substanzen wie Asbest, PCP und PCB nicht ausgeschlossen werden. Dies teilte die Pressestelle der Stadt Bayreuth am Mittwoch (19. Juli) mit.Die Albert-Schweitzer-Mittelschule in der Äußeren Badstraße soll im kommenden Jahr einer umfassenden Sanierung unterzogen werden. Vor diesem Hintergrund hat das Hochbauamt der Stadt vorbereitende Untersuchungen veranlasst, in deren Rahmen auch die im Schulgebäude verwendeten Materialen geprüft wurden. Diese Baustoffuntersuchungen haben ergeben, dass in zahlreichen Räumen des Altbaus offenbar schadstoffhaltige Holzschutzmittel zum Einsatz kamen. Eine Überschreitung der Richtwerte der Raumluftkonzentration bei PCP, Lindan, Asbestfasern und PCB kann nach Einschätzung des inzwischen eingeschalteten Gesundheitsamtes Bayreuth aufgrund der festgestellten Materialbelastung nicht ausgeschlossen werden.Klarheit wird nun eine ebenfalls mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Raumluftmessung bringen. Ein Fachbüro wurde vom Hochbauamt der Stadt bereits beauftragt. Die fraglichen Räumlichkeiten werden zunächst gründlich gereinigt und dann für eine Woche abgesperrt, erst dann erfolgt die Messung. Bis zum Vorliegen der Raumluft- und Staubuntersuchungsergebnisse bleiben die Räume der Schule aber vorsorglich geschlossen. Die Stadt entspricht mit dieser Maßnahme auch einer Empfehlung des Gesundheitsamtes."Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns keine Erkenntnisse vor, die darauf schließen lassen, dass für Schüler und Lehrer der Albert-Schweitzer-Schule aufgrund der jüngsten Erkenntnisse ein gesundheitliches Risiko gegeben ist. Wir können dies heute aber auch nicht in letzter Konsequenz ausschließen. Daher führt an einer vorübergehenden Schließung der Schule kein Weg vorbei", so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Klarheit werde letztlich erst die beauftragte Raumluftuntersuchung bringen. "Bis dahin bitten wir Eltern, Schüler und Lehrkräfte um Verständnis für diese präventive Maßnahme."Aktuelle Informationen für Eltern und Schüler können über die Homepage der Albert-Schweitzer-Schule abgerufen werden. Eltern, die für Donnerstag/Freitag, 20./21. Juli, Betreuungsbedarf haben, werden gebeten, sich direkt mit der Schulleitung unter Telefon 0921 792970 in Verbindung zu setzen.