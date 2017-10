A9: Autodieb ohne Führerschein flieht von Tankstelle bei Kulmbach

von DPA

Bayreuth - Er stand unter Drogeneinfluss, hatte keinen Führerschein, fuhr einen gestohlenen Luxuswagen und tankte ohne zu bezahlen: Von der Tankstelle im oberfränkischen Thurnau (Landkreis Kulmbach) flüchtete der 35-Jährige am Donnerstagmorgen (12. Oktober 2017) dann über die Autobahn 70. Er wurde jedoch bereits nach einer Viertelstunde von Polizeibeamten auf der Autobahn 9 nahe Bayreuth gestoppt und festgenommen.



Von Nordrhein-Westfalen nach Franken

Es stellte sich heraus, dass das Auto im Wert von 110.000 Euro wenige Stunden zuvor in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag gegen den am Vortag festgenommenen Mann Haftbefehl erlassen.