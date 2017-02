Zwischen lässig und stressig, süffig und würzig - Til Schweiger zu Besuch in Bayreuth

Bayreuth -



Ein Foto mit Til





Ein "Mädchenbier" für den Sommer



"Tils ist ein mildes Lagerbier und holt dich direkt an den Strand in die Sonne des Südens", steht hinten auf der Flasche, auf dem lässig modern designeten Etikett.



Klitschko schmeckt's



Til Schweiger kommt locker und lässig gekleidet ins Restaurant "Liebesbier" der Brauerei Maisel in Bayreuth: Weiter Pullover, weite Hose, Sneaker, Wollmütze (die er selbst in der tropisch-heißen Küche nicht auszieht). Ebenso locker und lässig seine Anglizismen am "Round-Table" der Presse: "So be it", "Let's go", "Fuck it", "No Chance". Dazu sein spitzbübisch charmantes Aufreißer-Grinsen, das dem 53 Jahre alten Schauspieler inzwischen wie ins Gesicht gemeißelt wirkt. Schmachtende Blicke löst es immer noch aus."Können wir ein Foto zusammen machen?" fragt ein aufgeregter weiblicher Fan. Til Schweigers Security mischt sich ein: "Nein, der Herr Schweiger muss jetzt mal aufs Klo."Denn der Termin im Bayreuther "Liebesbier" ist alles andere als locker und lässig für den Herrn Schweiger. Das Restaurant ist an diesem Abend (4. Januar) ausgebucht, über 300 Gäste sind da, und mindestens ein Drittel davon möchte ein Foto mit ihm (das Personal noch nicht mitgerechnet).Dazu die Presse: Neben Vertretern der lokalen Print-, Radio- und Fernsehanstalten sind auch welche der ARD, der DPA und der Bild-Zeitung hier. Und auch die wollen Fotos von Til Schweiger, jedoch mit konkreteren Motiv-Wünschen: Til mit dem Personal hinter der Bar. Til trinkt "Tils" vor irgendwas, das irgendwie nach Brauerei aussieht. Til lugt in den Braukessel. Til kocht Bolognese.Bevor er vor der Toilette angesprochen wurde, musste er sich für Scharen von Fotografen und Kameramännern vor den Braukesseln ablichten lassen, in dem sein Bier "Tils" gebraut wird. Dreimal ging er dort aus und ein, zwischendurch bauten unterschiedliche Medien unterschiedliche Belichtungstechnik auf.Das Brauen ist der Grund, warum Til Schweiger heute hier ist: Sein eigenes helles Lager-Bier "Tils" für seine Hamburger Gaststätte " Barefood Deli " kommt aus der Brauerei Maisel. Über einen Großlieferanten fanden Jeff Maisel und Til Schweiger zusammen. "Ich merke innerhalb von fünf Minuten, ob mir jemand sympathisch ist. Und Jeff ist einfach ein Supertyp", sagt Schweiger, lächelt charmant, dann geht es zum nächsten Foto, dazu immer ein demonstrativer Schluck "Tils".Er ist erkältet, was bei seiner summenden, etwas nuschligen Stimme aber kaum auffällt. Nur auf den hektischen Wegen in dem mehrere hundert Quadratmeter großen Areal merkt man ihm eine gewisse Mattheit und Gereiztheit an. Dann geht er raus zum Rauchen, lehnt sich auf den Stehtisch, ein Bein nach hinten. Das wippt er lässig, dazu ein paar witzige Sprüche, und schon ist er wieder in professionell-lässiger Form."Ein Craftbier würde nicht zu mir passen", sagt er dort zum Braumeister Marc Goebel . Denn Jeff Maisel riet Schweiger zuerst zu einem solchen. Aber: "Craftbier ist was für so Bier-Nerds, die sich wie Wein-Sommeliers geben. Ich habe eher einen Mainstream-Geschmack, auch bei Filmen und Musik", sagt Schweiger.Das Bier schmeckt sehr leicht und süffig, mit wenig Würze. Genauso, wie Schweiger es wollte: ein Bier Richtung "Moretti" (italienisches Lagerbier der Heineken-Brauerei), "San Miguel", "Corona". Ob er denn das fränkische Bier noch nicht kenne? Vielleicht hätte er sich dann etwas anderes brauen lassen, denke ich mir. "Ich kenne ,Maisels Weisse' und ,Bayreuther Hell', die mag ich. Und ab jetzt trinke ich sowieso nur noch ,Tils'", sagt er, lächelt charmant, ein Profi eben. Auch dass sein Brauerzeugnis teils als "Mädchenbier" tituliert werde, störe ihn nicht. "Das ist mir egal, fuck it, Hauptsache es schmeckt. Biergeschmack ist etwas Subjektives. Es ist eben süffig, ein ideales Sommerbier", meint Schweiger.Das richtige Flaschendesign zu finden, habe ebenso lange gedauert, wie den richtigen Geschmack. "Er hatte bei allem ganz klare Vorstellungen, das hat mir imponiert", sagt Jeff Maisel. Zuerst wollte Schweiger eine durchsichtige Flasche. Jeff Maisel riet ihm davon ab. Dann sollte es eine braune werden, grüne Flaschen hatte die Maisel Brauerei nicht auf Vorrat. Also habe Schweiger zu seinem Designer gesagt: "Mach mal eine braune Flasche so sexy, wie es geht", erzählt er. Der Entwurf ging dann an Jeff Maisel. Der zeigte sich skeptisch: "Ein braunes Bier mit braunem Etikett passt nicht zum Produkt, das ist für mich ein dunkles Bier." Er könne aber grüne Flaschen organisieren. Wieder war der Designer dran, diesmal mit dem Auftrag "sexy grün". Irgendwann habe Schweiger dann die SMS geschickt "Wird grün", erzählt er. Der Punkt, an dem beide aufatmen konnten. Bei der Eröffnungsfeier des "Barefood Deli" Anfang November in Hamburg sei das Bier dann "mega gut angekommen", sagt Schweiger. 600 Leute waren da, darunter viele Prominente. Der Boxer Wladimier Klitschko habe sich etwa sehr beeindruckt von dem Bayreuther Brauerzeugnis gezeigt. Das half Schweiger bei der Entscheidung, "Tils" künftig deutschlandweit vertreiben zu wollen. Und es half auch Jeff Maisel und seiner Brauerei: "Der Norden ist ein wichtiger Markt für uns", sagt er. Die Gastronomie in Hamburg sei sehr gut und anerkannt. Der prominente Name helfe ebenfalls.Gegen halb acht Uhr abends wurde es dann ruhiger im Bayreuther Lokal, die meisten Besucher essen. 80 Gäste bestellten im Voraus ein Drei-Gänge -Menü mit Til Schweigers "berühmter Bolognese" als Hauptgang. Von der habe ich zwar noch nie gehört, doch lecker ist sie: Leichte Süße durch die knackigen Karotten-Stücke. Und sehr würzig.