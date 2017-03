Zusammenstoß in Bayreuth: Polizei befreit Frauen aus umgekippten Auto

Bayreuth -

Nach der Kollision mit einem Land Rover war am Mittwochmittag der VW Polo einer 68-Jährigen im Bayreuther Stadtteil Kreuz gegen eine Garteneinfassung geprallt und auf die Seite gekippt. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück: Lediglich mit leichten Verletzungen konnte die Rentnerin und ihre Mitfahrerin schließlich aus dem totalbeschädigten Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei mitteilte.Gegen 12.30 Uhr fuhren die beiden Damen im Polo die Pestalozzistraße in Richtung Scheffelstraße entlang, als ihr Fahrzeug an der Kreuzung zur Fröbelstraße plötzlich von links von einem Geländewagen erfasst und seitlich gegen eine kleine Mauer gedrückt wird. Der Polo kippte und blieb auf der Fahrerseite liegen.Erst einem Streifenteam der Bayreuther Polizei gelang es, die beiden Frauen aus dem Kleinwagen zu befreien. Obwohl beide nur leicht verletzt wurden, brachte der Rettungsdienst sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.Der 49 Jahre alte Fahrer des Land Rovers blieb unterdessen unverletzt. Um die beiden stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich noch vor Ort eine hinzugerufene Abschleppfirma. Da zudem ein Stromkasten durch den Unfall massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste die Feuerwehr die Gefahrenstelle bis zur Schadensbehebung durch die Stadtwerke absichern.Insgesamt wird der entstandene Schaden auf über 20.000 Euro geschätzt.