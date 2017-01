"Wos willst no machn?" - Hans Söllner in Bayreuth

Bayreuth -



"Des is kindisch, i woas"



"Tausende haben geschrien und geweint zu seinen [Bob Dylans] Liedern und sind später Richter geworden und Waffenhersteller." - Aus einem Brief von Hans Söllner an Bob Dylan , erschienen in der Süddeutschen Zeitung am 14. Juli 2001



Irgendwas anders machen



Braucht es noch einen Auftritt von Hans Söllner? "Seit finfadreißig Joar spiel' i die selben Lieder", sagte der bayerische Rebell bei seinem Auftritt im Bayreuther "Zentrum" am Donnerstag (19. Januar).Gesungen hat der Liedermacher an diesem Abend kaum: Sechs Songs spielte er, zwei davon waren Zugabe, fast alle sind Jahre bis Jahrzehnte alt (etwa "Hey Staat" aus dem Jahr 1989). Dafür hat er viel erzählt. Unter anderem über eines seiner Dauerthemen, das Kiffen. Zur Freigabe von Cannabis auf Rezept für Schwerkranke kommentierte er: "Soll ich mir jetzt so an Zettel holen? Weil wenn der Söllner nicht mehr spielt, ham die bayerischen Polizisten nix mehr zu tun?" Dazu spielte er dann auch "Ganja" Politisch wurde es wie gewohnt auch. So sprach Söllner etwa darüber, dass er ein sechs Jahre altes Lied über Nicolas Sarkozy erst spielen darf, seit der im Jahr 2012 die Präsidentschaftswahl verlor. Wegen des Paragrafen im deutschen Recht, nachdem die Beleidigung von Staatsoberhäuptern unter Strafe steht. "Heit is der Sarkozy ja bloß no a Ausländer, do derf i's schbuin", kommentierte Söllner sarkastisch. Wahrscheinlich sind ihm die horrenden Strafzahlungen inzwischen zu viel: Über 300 000 Euro habe er nach eigenen Angaben bereits für seine Lieder zahlen müssen Es folgte eine lange Rede zu zwei immer wieder wiederholten und abgebrochenen Akkorden. Dimm, damm. Über Böhmermanns Gedicht: "Schmähgedichd? Für mi is es oafach a schlechts Gedichd." Dimm, damm. Und er holt weiter aus, macht sich lustig über Staatsoberhäupter von Erdogan, Trump, Merkel, Seehofer, Obama. Dimm, damm. "Letztens hot mir aaner gsogt: Ey Söllner, sbuist heit a nuch wos?" Dimm, damm. Gut eine halbe Stunde später spielt er das Lied dann tatsächlich."Des is kindisch, i woas", gibt Söllner mehrmals offen zu. Etwa wenn er das Publikum hinhält, Politiker beleidigt und die Zuschauer dazu ermuntert, noch heute Nacht einer Polizeistreife hinterher zu fahren. "Man muss die halt beschäftigen", sagt Söllner und grinst breit. "Des is ka große Politik. Aber wos willst no machn?" Er sei ratlos ob der politischen Entscheidungen, bei denen es laut Söllner am Bezug zum Thema fehlt. Der Liedermacher beherbergt etwa einen jungen Geflüchteten aus Afghanistan bei sich im Haus. Der sei für Söllners 23 Jahre alten Sohn wie ein Bruder, rechne aber wegen der Einstufung Afghanistans als sicheres Herkunftsland mit der Abschiebung. Dadurch würden zwei Menschen getrennt, wegen "depperten Entscheidungen. Oba davo ham die halt ka Ahnung, die lesen bloß, wos auf iam Zettel steht".Nach Berlin auf Demonstrationen zu fahren helfe da nicht: Es gebe die Demo, die Gegendemo, "und irgendwo schdengan no a boha Nazis rum. Des is a Witz geworden." Zudem hätten sich auch Söllners Zeitgenossen verändert, auch die ehemals rebellischen:Zwar sei das Verfolgen einer Streife auch nicht geeignet, um die große Politik zu verändern. Aber es sei immerhin besser, als seinen Frust daheim bei der Familie auszulassen. Sein Traum sei, wenn ein Streifenpolizist am Morgen zu seiner Frau sagt "I mog nimma". Wo die verantwortlichen Konzernchefs, Politiker und Richter wohnten, wisse er nicht. "Aber die Streife finde ich", kommentiert er breit grinsend. Nach dem Motto: Besser kindischer Widerstand als gar keiner.Ihm gehe es darum, irgendetwas anders zu machen als an den Tagen davor. Etwas, das nicht auf dem Zettel oder im Handy steht. Etwas außerhalb des festgefahrenen Programms. Das kann auch der spontane Besuch eines alten Freundes sein, den man schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Oder ein Jahr keine Hähnchen zu essen. Einfach etwas verändern, denn "gar nix muss so sein wie's is, nix is halt so."Braucht es noch einen Auftritt von Hans Söllner? Ein laut Veranstalter Matthias Mayer seit über einem Monat ausverkauftes Konzert zeigt, dass zumindest hunderte Bayreuthern zwischen 20 und 60 Jahren die Hoffnung und Zuversicht des bayerischen Rebellen zu brauchen scheinen. Umgekehrt braucht auch Söllner den Auftritt, wie er am Ende sagt: "Danke für eure Zeit! Wenn das nicht wäre, müsste ich mir ja einen richtigen Job suchen".Weitere Termine im Januar 2017:- 20. Januar: Weiden- 21: Johannesbrunn- 22. : Viechtach- 24.: Grafing- 25.: Erding- 26.: Haag in Oberbayern- 27.: Straßkirchen- 28.: Erfurt