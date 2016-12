Wo reinfeiern? Silvester-Partys in Bayreuth

Bayreuth -

Den Jahresabschluss gebührend feiern kann man heuer in Bayreuth in vielen verschiedenen Locations. Ein Überblick.findet (zumindest dem Namen nach) auf demstatt. Ab 22 Uhr geht's dort los. Euch erwartet Partymusik der 90er und 2000er sowie aktuelle Charthits, aufgelegt von DJ Udo H. Von dort oben habt ihr einen guten Blick auf die vielen Feuerwerke in und um Bayreuth.Funky und groovy wird es beim. Es spielen die DJs RPM, Nasher, FidelGastro und die Gletscher Boyz. In den über die Nacht verteilten Happy Hours gibt es außerdem zwei Drinks zum Preis von einem, günstigen Hausschnaps und verschiedene Cocktails.Unter dem Motto "Hallo 2017" könnt ihr das neue Jahr in der Fabrik begrüßen. Die Resident-DJs Pete Kaltenburg und Roy Le Freak verwöhnen eure Ohren und Beine mit Hip Hop und House. Verschiedene Getränkespecials werden demnächst noch auf der Veranstaltungsseite bekanntgegeben. Los geht es um 23 Uhr.Oder wollt ihr lieber das neue Jahr willkommen heißen, in dem ihr euer Tanzbein zu Discofox schwingt? In dererwartet euchDisco, Black, House, Party und Diskofox. Wer reserviert, bekommt auch was vom Frühstücksbuffett, zur Neujahrsstärkung. Und wer vor Silvester schnell nochmal üben will, kann am 30. Dezember gleich beim kostenlosen Tanzkurs "Tip-Tip" mitmachen.Die Suite lädt zum "Silvester Hip Hop Ball" : Die Veranstalter versprechen: "Es wird mit Konfetti geschossen und auf den Bänken getanzt." Zwischendurch gibt es Cocktails und Fingerfood. Der Laden wird außerdem mit Ballons, Eisfontänen, Wunderkerzen und Glitzer dekoriert. Los geht's dort nach dem Feuerwerk, ab 00.30 Uhr.DJ MX & Friends spielen Hip Hop, RnB und Dancehall. Jeder Gast erhält bis 1.30 Uhr einen Welcome Drink aufs Haus.Man kann das Jahr 2016 aber auch mit einem 200 Jahre alten und noch immer aktuellen Theaterstück beschließen: Die Bayreuther Studiobühne zeigt um 20 Uhr. Das Stück über Religion, Toleranz und Menschlichkeit passt gut zum Jahresabschluss. Danach gibt es ein Silvester-Buffet und verschiedene Getränke zum Anstoßen und über das Jahr reden.Mit dem Jahr 2016 endet auch eine Kneipenparty-Ära: Daslädt zur; zur letzten Gelegenheit, noch einmal in der mexikanischen Kellerbar zu feiern. Die Musik zum letzten Tanz spielt DJ Bass-X. Wie es mit dem ältesten Partykeller Bayreuths weitergeht, ist noch nicht klar.Das Breakout lockt zur Silvesterparty mit dem Doppeldecker-Angebot (zwei zum Preis von einem), Black- und House-Musik und Party so lange ihr könnt, also ohne feste Sperrstunde.Scho amol a g'sund's Neu's Baraid!