Winterdienst-Mitarbeiter fährt betrunken gegen Garagentor in Bayreuth

Bayreuth - Am Montagmorgen gegen 05.20 Uhr ist ein 37-jähriger in Bayreuth mit seinem Traktor beim Schneeräumen gegen ein Garagentor eines Hotels in der Austraße gefahren.



Eine Streife der Bayreuther Polizei, die zur Unfallaufnahme gerufen wurde, stellte bei dem Mitarbeiter des privaten Winterdienstes Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille.



Sein Führerschein wurde sichergestellt und er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, heißt es im Bericht der Polizei.