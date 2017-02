Wilde Verfolgungsjagd auf A9 endet in Vorgarten in Straas

Straas -

Ersten Informationen zufolge hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag auf der A9 einen Porsche Cayenne verfolgt. Der Fahrer verließ bei der Ausfahrt Münchberg-West die Autobahn und flüchtete weiter. In Straas kam er allerdings von der Straße ab, vermutlich beim Versuch abzubiegen, und raste in einen Vorgarten. Dabei mähte er erst ein Gebüsch und dann einen Zaun nieder.Anschließend stieg der Fahrer aus und floh zu Fuß weiter. Die Polizei setzte die Verfolgung mit einem Polizeihubschrauber fort, konnte den Mann aber bislang nicht fassen.