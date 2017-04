Wegen Straßensperrung im Landkreis Bayreuth: Veränderte Abfahrtszeiten der VGN Linie 389

Bayreuth - Wegen einer Sperrung der Staatsstraße 2663 zwischen Kirchenbirkig und Schüttersmühle ändern sich die Abfahrtszeiten der VGN Linie 389 um 06.05 Uhr (Abfahrt in Ebermannstadt), wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt. In folgenden Ortschaften wird die Abfahrtszeit um 8 Minuten nach vorne verlegt:



Tüchersfeld

Weidmannsgesees

Pottenstein

Weidenloh

Kirchenbirkig



Die Änderung ist gültig bis zum Ende der Straßensperrung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das durchführende Busunternehmen, Schmetterling Reisen, erreichbar unter 09245 - 98 32 60.