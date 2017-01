"Was in meinen Büchern passiert, passiert immer jetzt" - Jan Weiler im Interview

von MARKUS KLEIN

Bayreuth - Zum Auftakt des Bayreuther "Leselust-Festivals" am Samstag (21. Januar im "Zentrum") liest Kolumnist und Bestseller-Autor Jan Weiler aus seinem Buch "Im Reich der Pubertiere" (Kindler, 2016). Was ihn am Thema Pubertät fasziniert, warum es auch in Zukunft keinen Fantasy-Roman von ihm geben wird und wo es ihm in Bayreuth am besten gefällt, verrät er im Interview.





Bayreuth inFranken: Was fasziniert Sie so sehr am Thema Pubertät, dass Sie zwei Bücher darüber geschrieben haben?



Jan Weiler: Man könnte auch 100 Bücher darüber schreiben. Das Thema ist unerschöpflich. Es ist auf jeden Fall faszinierender als die meisten anderen zwischenmenschlichen Themen, weil es so facettenreich ist.



Was genau finden Sie daran so interessant?



Die Entwicklung von Kindern vollzieht sich nicht in einem Tag, sondern braucht Jahre. Und da gibt es viele verschiedene Stadien und Themen, die wichtiger und weniger wichtig werden. Darüber kann man eine Menge erzählen.



Was ist Ihrer Meinung nach die größte Veränderung in der Pubertät?



Die größte Veränderung ist die wachsende Unabhängigkeit. Das Herstellen von Haltung und wie sich die eigene Sicht auf die Welt so langsam entwickelt. Ob man die teilt oder nicht (lacht), sie entwickelt sich.



Persönlich hat mir der Roman "Drachensaat" von Ihnen am besten gefallen. Das Buch ist vor allem gesellschaftskritisch. Im Vorwort von "Aus dem Reich der Pubertiere" meint der Erzähler, dass er für die Suche nach Wahrheit, für Philosophie und Gesellschaftskritik, keine Zeit mehr habe; eben weil die pubertierenden Kinder seine komplette Aufmerksamkeit fordern. Geht es Ihnen mit zwei pubertierenden Kindern da ähnlich? Oder wird man bald wieder ein kritisches Werk von Ihnen lesen?



Das wird man. Das konnte man ja schon mit Kommissar Kühn ( "Kühn hat zu tun". Kindler, 2015 ).Im Mai kommt die Fortsetzung. Das geht stärker in die Richtung von "Drachensaat". Man muss das in der Arbeit eben ein bisschen austarieren, das Alberne und das Ernste. Das Ernste im Albernen muss es natürlich auch immer geben.



Alltagsbeobachtungen, Krimis, Gesellschaftskritik - Wird man künftig auch Science-Fiction- und Fantasy-Romane von Ihnen lesen?



Nein, nein. Science-Fiction und Fantasy würde ich mir nicht zutrauen. Weil diese eskapistischen Welten mich nicht sonderlich interessieren. Was in meinen Büchern passiert, passiert immer jetzt. Also unter uns. Das Andere ist mir nicht so nahe.



Sie bewegen sich in mehreren Genres. Geht das nach Trends, oder wie wählen Sie das Passende aus?



Je nach Geschichte. Erst muss einem ja eine Geschichte einfallen. Und dann muss das Interesse muss vorhanden sein, die Geschichte auch zu erzählen. Und dann kuckt man, in welches Genre die am besten passt.



Zum Schluss noch die obligatorische Lokalkolorit-Frage: Kennen Sie Bayreuth und was verbinden Sie mit der Stadt?



Klar kenne ich die Stadt. Was ich mit Bayreuth verbinde - das wird Sie vermutlich ein bisschen wundern - sind die Angestellten des Hotels, in dem ich immer bin. Weil die alle aussehen wie Mozart. Die haben immer so Kniebundhöschen an und so Westchen mit Goldknöpfchen. Dazu so komische Schuhe mit Schnällchen dran, da fühlt man sich immer wie in einer Zeitmaschine. Und das mag ich sehr an Bayreuth, dieses Hotel.