Warnung vor starken Gewittern in Oberfranken

Bayreuth -

Nach einer in einigen Teilen Frankens heftigen Gewitternacht warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagvormittag (10. Juli) erneut vor starken Gewittern in folgenden Städten und Landkreisen: Bayreuth, Forchheim, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und Coburg.Es gilt die Warnstufe 2 (von 4). Blitzschläge sind möglich.