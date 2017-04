Verletzt und hilflos - Motorradfahrer im Wald zwischen Euben und Bindlach gerettet

Bindlach - Ein 48 - jähriger Kradfahrer meldete sich am Nachmittag des Karfreitags über Notruf bei der Polizei - er sei im Wald zwischen Euben und Bindlach gestürzt und würde sich nun verletzt und in hilfloser Lage im Wald befinden. Da der sich in einer Notlage befindliche Kradfahrer seinen genauen Standort nicht mitteilen konnte, verlegten sofort mehrere Streifenbesatzungen der Polizei und ein BRK - Fahrzeug in das Einsatzgebiet.



Gleichzeitig wurde durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken versucht, den Verunglückten mittels seines Handys zu orten. Nach kurzer Zeit konnte der Verletzte aus dem Bayreuther Landkreis durch die Einsatzkräfte gefunden und versorgt werden. Es stellte sich heraus, dass er mit seinem Kraftrad auf der Strecke zwischen Bindlach und Euben in einer Kurve alleinbeteiligt die Kontrolle verlor und stürzte. Der Mann kam schwerverletzt zur Versorgung ins Klinikum Bayreuth - an seiner Maschine entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.